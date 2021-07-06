Появились фото задержания харьковской блогерши 'Тигры', организовавшей свое похищение

Появились первые фото задержания харьковской блогерши Екатерины Якименко, известной под псевдонимом "Тигра". Женщину подозревают в организации собственного похищения.

Кадры обнародовали на сайте ГУ НП Харьковской области. Также задержан и сообщник девушки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Оба, и Якименко, и ее 29-летний сообщник скрывались во Львовской области. 2 июля правоохранители задержали их, а 3 числа суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток возможностью залога в размере 3 млн грн.

Расследование ведется по статье 190 (мошенничество). Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

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В пресс-релизе полиции не уточняется фамилии фигурантов, однако ряд СМИ ранее сообщил, что речь идет именно о Екатерине Якименко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в качестве выкупа за "похищение" блогерши требовали 5 биткоинов (4,5 млн грн).