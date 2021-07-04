Появились фото спасенных украинских рыбаков в Черном море и правда о "помощи" Москвы

София Закревская
София Закревская
Расследования
1 минута
3,7 т.
Появились фото спасенных украинских рыбаков в Черном море и правда о 'помощи' Москвы

В субботу, 3 июля, украинские рыбаки, находившиеся на судне "ОД-2592", подали сигнал бедствия. В России заявляли о немедленной реакции и помощи нашим гражданам, однако на самом деле представители РФ не участвовали в спасательной операции.

Обесточенную фелюгу доставили в порт Очаков. На странице Госпогранслужбы в Facebook сообщили, что российский ракетный катер "Ивановец" появился рядом только тогда, когда пограничники начали буксировочную операцию. При этом россияне держали дистанцию и не выходили на связь.

Судно отбуксировали в Очаков.
Видео дня

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские СМИ начали распространять информацию о якобы готовности помочь украинским морякам тогда, когда рыболовецкое судно уже буксировалось катером Морской охраны ГПСУ.

Напомним, "ОД-2592" вышел в Черное море из Очакова на рыболовный промысел. Через некоторое время возникла техническая неисправность и судно начало относить ветром в открытое море. Сейчас же жизни четырех рыбаков-украинцев, находившихся на борту, ничто не угрожает.

Рыбаков спасли пограничники.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

УкраинаГосударственная пограничная служба УкраиныЧерное море