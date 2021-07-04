Появились фото спасенных украинских рыбаков в Черном море и правда о 'помощи' Москвы

В субботу, 3 июля, украинские рыбаки, находившиеся на судне "ОД-2592", подали сигнал бедствия. В России заявляли о немедленной реакции и помощи нашим гражданам, однако на самом деле представители РФ не участвовали в спасательной операции.

Обесточенную фелюгу доставили в порт Очаков. На странице Госпогранслужбы в Facebook сообщили, что российский ракетный катер "Ивановец" появился рядом только тогда, когда пограничники начали буксировочную операцию. При этом россияне держали дистанцию и не выходили на связь.

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По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские СМИ начали распространять информацию о якобы готовности помочь украинским морякам тогда, когда рыболовецкое судно уже буксировалось катером Морской охраны ГПСУ.

Напомним, "ОД-2592" вышел в Черное море из Очакова на рыболовный промысел. Через некоторое время возникла техническая неисправность и судно начало относить ветром в открытое море. Сейчас же жизни четырех рыбаков-украинцев, находившихся на борту, ничто не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

утром 3 июля прокремлевские СМИ заявили об оказании помощи украинским рыбакам, дрейфующим в Черном море, судами флота ВС РФ.