Появилось фото из больницы одного из главарей 'ДНР', которого подорвали в авто

В сети обнародовали фотографии с раненым командиром батальона "народной милиции ДНР" Сергея Попова ("Длинного") во время взрыва автомобиля.

Снимки в своем Telegram-канале опубликовал блогер donetchanyn. На нем он изображен вместе с главарем террористического формирования Денисом Пушилиным.

Напомним, что взрыв произошел утром 15 февраля под автомобилем Попова в оккупированной Россией Горловке. В этот момент в машине также находилась его дочь.

Пособники оккупантов назвали произошедшее "терактом" и заявили, что под днище заложили самодельное взрывное устройство.

"Длинный" получил множественные осколочные ранения ног и осколочный перелом бедра, у дочери диагностировали шок и контузию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео с места подрыва Сергея Попова.