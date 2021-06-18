Реформа СБУ выходит на финишную прямую – парламент скоро должен голосовать за новый закон. Но каким бы прогрессивным ни называли депутаты свое детище, они забывают упомянуть о всех "минах замедленного действия", которые в нем скрыты.

Сегодня эти мины может не такие заметные, но завтра могут обернуться полным параличом обороноспособности. Вот об этом авторы "забыли" упомянуть даже на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, где 16 июня рассматривали проект ко второму чтению.

Хотя вроде всем очевидно: реформа СБУ должно происходить исключительно в интересах страны, с учетом всех угроз. Прежде всего - это агрессия со стороны России. И давайте по-честному – белорусский диктатор тоже не вызывает доверия.

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Зато наши нардепы предлагают игнорировать потенциальные угрозы. Или как минимум легкомысленно относятся к рискам. Но вспомните хотя бы обучение армии РФ на нашей границе в марте! На такие вещи нужно реагировать немедленно, не тратя время на организационно-правовые нюансы, которые обязательно постигнут спецслужбу в процессе реформы.

Конечно, народные депутаты, подавая реформу как копию западной модели, стремятся приспособить СБУ в "стандарта" ЕС и НАТО. Но вряд ли существует в мире общепринятый образец деятельности спецслужбы. Ведь каждая страна имеет собственные внутренние и внешние вызовы. Именно они обусловливают их специфику деятельности. Чего опасается Прибалтика, этого никогда не поймут, например, Нидерланды.

У украинской спецслужбы уже есть уникальный опыт борьбы в условиях гибридной войны с Россией. А именно этого, по мнению многих экспертов, не хватает спецслужбам западных стран. Что же они могут нам посоветовать?

Теперь вопрос за депутатами, которые должны прислушаться к специалистам, а не "изобретать велосипед" по западному образцу. Ведь даже в странах Запада, чьи территории этого оккупированы, и где не существует прямой угрозы вторжения, не додумались бы избавить свою спецслужбу сверхважных функций. Следствие, военная контрразведка, экономика – неужели в этих сферах не бывает преступлений, которые вредят всей стране?

Вот например, в законопроекте "О СБУ" предполагается, что она может выполнять функцию досудебного расследования только до 1 января 2023 года. А после этой даты, даже если это террористический преступление, расследовать его будет другой. Интересно кто?

По мнению специалистов, за СБУ следует оставлять следствие по делам, которые касаются нацбезопасности. Это было бы логично и правильно. Да и в европейской практике есть много похожих примеров.

Но наши законодатели так "болеют" за экономику, что готовы создавать предохранитель на предохранителе, лишь бы избавить спецслужбу возможности адекватно реагировать на такие посягательства. Агенты влияния? Не слышали о таких! Скупка акций в пользу "дружественных" государств? Разве такое бывает?! Между тем, Россия делает реальные попытки дестабилизировать нашу экономику, влиять на критическую инфраструктуру.

Не менее интересная идея - передать военную контрразведку в Минобороны. О качестве выполнения этого решения (кадры, правовая база, готовность контрразведчиков) даже говорить нет смысла. Но сам факт, что МОУ же в себя будет искать шпионов - мягко говоря, противоречит здравому смыслу.

Это только те "мины", лежащие на поверхности законопроекта. На самом деле их гораздо больше. И менять Службу надо так, чтобы потом не говорить, что "реформа провалилась".

Безопасность - это та сфера, которая не терпит непродуманных экспериментов. А значит, надо учесть каждую мелочь. Отсеять ненужное, но сохранить то, что создавалось годами и является жизнеспособным сегодня.

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