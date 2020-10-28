После взрыва под Харьковом в десяти населенных пунктах отключат газ. Список

После взрыва на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области от газоснабжения временно отключат 10 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в среду, 28 октября. Его слова привела пресс-служба ОГА.

Он отметил, что в результате ЧП без газа остались 3500 человек. Временно без газоснабжения останутся жители таких населенных пунктов: с. Двуречный Кут, с. Григорьевка, пгт Пересечное, г. Южное, пгт Ольшаны, с. Протопоповка, с. Ярошовка, с. Гуковка, с. Терновая, с. Полевая.

Кучер подтвердил, что в результате ЧП погибли два человека, а еще десять – получили повреждения. "Все получат медицинскую и материальную помощь", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, 15 сентября в районе Чабанов Киевской области произошел разрыв газовой трубы, которая поставляет российский газ в ЕС.