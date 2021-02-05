После пожара в Запорожье главврача отстранили от работы

Главного врача областной инфекционной больницы в Запорожье, в которой произошел смертельный пожар, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Как сообщает УНИАН, председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух заявил на брифинге, что отстранение главврача медучреждения Владимира Шинкаренко необходимо для объективного расследования причин трагедии.

По словам Старуха, двое из восьми пострадавших в результате пожара в больнице до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о дежурном враче и медбрате, которые получили серьезные ожоги, когда спасали пациентов больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Запорожье в ночь с 3 на 4 февраля произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы, в котором лечат пациентов с коронавирусом.

В результате погибли четыре человека – молодая врач и три пациента. Среди них две женщины и мужчина.