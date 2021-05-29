После гибели в Египте экс-главы СВР друзья опубликовали фото и видео его погружений

Появились кадры, как бывший глава Службы внешней разведки Украины ранее занимался дайвингом. Виктор Гвоздь погиб после того, как ему стало плохо во время погружения в Египте.

Фото и видео в соцсетях опубликовали друзья мужчины. Они вспомнили, как ныряли вместе с генерал-лейтенантом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Так, глава киевской областной ячейки общественно-политического движения "Справедливость" Константин Бедовой написал о смерти друга коротко: "Не верю!".

В свою очередь Ираклий Курасбедиани, бывший офицер грузинской армии из украинского добровольческого батальона "Донбасс" вспомнил, как в 2008 году он вместе с Виктором Гвоздем нырял в Батуми.

"Помню дружище этот день 2008 года в Батуми, твои слова, что отныне ты пройдешь все курсы и будешь нырять. Слова человека, который с первого погружения влюбился в дайвинг. Покойся с миром, господин генерал", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виктору Гвоздю стало плохо во время дайвинга 28 мая вблизи египетского города Дахаб. Мужчина скончался в больнице.

Генерал-лейтенант возглавлял Службу внешней разведки Украины в 2014-2016 годах.