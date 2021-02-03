Портников: Путин считает Украину своей территорией, Зеленского для Кремля уже не существует

Руководство России считает, что Украина является ее территорией, временно оккупированной американцами. Кремль преследует цель ликвидации нашей страны как независимого государства. Об этом свидетельствует, в частности, заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о статусе украинского языка.

Кремль будет делать ставку на следующие президентские выборы в Украине и пытаться привлечь на свою сторону ряд украинских олигархов. Глава государства Владимир Зеленский для Москвы уже якобы "отыгранная карта". Такие мнения в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал журналист и публицист Виталий Портников.

– Кроме заявления Патрушева, Россия и на уровне ПАСЕ пыталась продвигать свою повестку дня в отношении украинского языка. Как думаете, почему там им неймется?

– Я думаю, что это не первое такое заявление Николая Патрушева. Он постоянно говорит такие тезисы в своих интервью. Кстати, он очень часто дает интервью газете "Аргументы и факты", понимая, что это "домашняя" газета Совета безопасности Российской Федерации.

Сейчас я обратил бы внимание вовсе не на то, что говорил Николай Патрушев в первой части, а на то, что он говорил во второй. Потому что на самом деле – это не ответ Николая Патрушева на дальнейшее применение закона о государственном языке. Это ответ Николая Патрушева Киеву, где выступили с протестом против ареста оппозиционера Алексея Навального и тех жестких действий, которые применили в России по отношению к протестующим.

Это последний вопрос, который задал господину Патрушеву журналист. Но, как известно, с точки зрения специальных служб, читатель или собеседник запоминает последние слова, которые произносятся. Это классика. Так учат в высшей школе ФСБ, в институте Андропова.

Что это значит? Что Патрушев сначала готовит своих читателей к тому, что Украиной руководят наемники Вашингтона, которые лишают людей даже их родного русского языка, а затем объясняет, что эти наемники Вашингтона, конечно, логично, еще и выступают в поддержку агента иностранных спецслужб Навального.

Вот и вся история с интервью Патрушева. Очень простая. Она на нас не рассчитана – она рассчитана на россиян.

– То есть искать глубокий подтекст здесь не нужно? Мы понимаем, что русский язык – это определенный маркер для Кремля.

– Все действия уже осуществляются. Установка и господина Патрушева, и Путина, который является его начальником, – ликвидация Украины как независимого государства. Как и Беларуси. То, что говорит Патрушев по русскому языку в Украине, отражает убеждения российского политического руководства.

Вопрос в том, удастся ли Украине защититься, или украинская территория рано или поздно станет территорией Российской Федерации Путина. И те, кто здесь останется жить, будут жить в Киевской, Херсонской или какой-то другой области Российской Федерации. Удастся ли нашему государству, армии, международному сообществу защитить Украину от оккупации Российской Федерацией.

Потому что мы до сих пор не можем осознать, что украинский вопрос является нерешенным, и для Кремля Украина – это временное образование, которое должно быть ликвидировано. Это обстоятельство даже не нужно обсуждать. Это аксиома.

Я давно говорю, что украинцам придется десятилетиями жить в состоянии войны с Российской Федерацией. Если нет желания жить в состоянии войны, то есть два выхода: либо капитулировать, либо уезжать. Третьего варианта нет. Варианта договориться не существует.

Наряду с этой аксиомой есть текущие задачи, которые решает любой чиновник. Патрушев решает такую задачу: объяснить российскому читателю, почему Киев защищает Навального. Не потому, что он за демократию и за прогресс, а потому что одни американские наемники защищают других.

– Для России Навальный означает Госдеп?

– И Украина означает Госдеп. Скажем так: есть оккупированные американцами российские земли, где людей даже лишают родного языка. И если с помощью таких, как Навальный, будут оккупированы и другие российские земли, там тоже людей будут лишать родного языка.

Это просто часть российской территории, которая называется Украина – от Ужгорода до Мариуполя. Она уже оккупирована. Ну, частично освободили – Крым и часть Донбасса. А часть территории, если россияне поверят таким, как Навальный, может быть оккупирована.

И вот что будет происходить на оккупированных территориях: людей будут лишать родного языка, свободы, они будут прислужниками американских врагов России. Это простая формула.

– А последний конфликт в ПАСЕ? Это продолжение противостояния Украины и России или здесь появился какой-то новый элемент?

– Я бы сказал так. Когда российскую делегацию возвращали в ПАСЕ, у меня возникал вопрос: осознают ли люди, которые хотят продолжить диалог с Россией, что Россия не собирается с ними вести никаких диалогов?

И что, когда государство-агрессора возвращают в ПАСЕ без выполнения им условий, за которые на него были наложены санкции, это только поощряет его руководство к дальнейшим агрессивным действиям.

Условно говоря, депутаты ПАСЕ, проголосовавшие за такую процедуру, которая позволила восстановить полномочия российской делегации, должны понимать, что в каждом избитом человеке, в каждом человеке, которого отправят в тюрьму в России на 5 или 10 лет, есть вклад этих почтенных депутатов. Кровь российских демонстрантов на их совести.

Потому что они поощрили режим Путина к дальнейшей агрессии. Просто в данный момент эта агрессия направлена не только против украинцев, но и против белорусов, потому что Путин поддерживает лукашенковский режим. И против самих россиян, которые выходят на улицы, протестуя против своего коррумпированного и одичавшего режима.

– А почему украинская делегация туда поехала?

– Мы никогда не говорили, что мы прекратим свое сотрудничество с ПАСЕ в связи с теми или иными решениями. Я считаю, что украинская делегация должна там быть, должна отстаивать украинские интересы. И должна доказывать, что делегацию агрессивного путинского режима – преступного и враждебного как украинцам, так и белорусам, и россиянам – допустили в ПАСЕ.

Мы должны показывать, что это была ошибка. Показывать, каковы последствия этой ошибки. Убеждать весь цивилизованный мир, что с Россией нужно вести диалог только в такой тональности, которая будет способствовать уменьшению времени существования режима Путина. Никакого другого формата диалога для цивилизованного мира быть не может. А тот, кто является сторонником другого формата диалога, фактически является врагом и собственных национальных интересов и демократии во всем мире.

– Что будет делать Кремль в Украине в ближайшее время? Раньше у нас была "хунта", незаконно пришедшая к власти, потом прошли выборы и все это забылось. Затем "агенты Госдепа". Будет ли продолжаться эта линия?

– Конечно. Кремль будет способствовать дестабилизации политической и экономической ситуации в Украине и ждать новых президентских выборов. С тем, чтобы на этих новых президентских выборах победил какой-то кандидат, который будет более гибким по отношению к требованиям Кремля, чем действующий президент Владимир Зеленский.

Зеленского для Кремля уже не существует, он отыгранная карта.

Также будут согласовываться различные действия по нахождению взаимопонимания с украинскими олигархами, прежде всего, с Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым. Конечно, с Дмитрием Фирташем всегда есть договоренности, он часть этой российской линии, как и Виктор Медведчук.

Насколько Коломойский и Ахметов готовы к таким договоренностям – это вопрос. И насколько Соединенные Штаты расследованиями деятельности тех или иных украинских нуворишей продемонстрируют, что любые их договоренности с Москвой могут привести к краху их бизнес-империй – это тоже вопрос, который будет актуальным в ближайшие месяцы.

Но уверяю вас, что Вашингтон сейчас тоже будет осуществлять достаточно энергичные шаги, чтобы удержать как украинских олигархов, так и популистский режим, установленный в результате выборов 2019 года, от предательских шагов по отношению к Украине.