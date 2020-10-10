Портников: выход из 'Минска' – это украинские флаги над Донецком

Украина сможет выйти из минского формата только при условии, если руководство страны примет решение о сугубо военном пути освобождения оккупированных территорий.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал журналист, политический обозреватель Виталий Портников. "Выход из минского формата – когда мы увидим украинские войска в Луганске и Донецке, и украинский флаг, который украинскими солдатами поднимается над центральной площадью Донецка, Луганска. А потом – Симферополя, Ялты", – подчеркнул он.

Журналист признал, что украинская власть не пойдет на такой шаг, поскольку он приведет к огромным жертвам, а также будет угрожать прямым военным столкновением с Россией. "Это возможность появления российских войск в Одессе, в Харькове, а может даже где-то на подступах к Киеву", – предположил Портников.

Таким образом, по его мнению, на сегодня минский формат является единственным мирным вариантом решения проблемы Донбасса. Кроме того, он дает возможность западным партнерам Украины требовать от России выполнения Минских соглашений и основания для введения санкций против страны-агрессора.

Полную версию блиц-интервью с Виталием Портниковым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny заявил, что Украина заинтересована в установлении мира на Донбассе, однако ключевые шаги для этого должна сделать Россия.