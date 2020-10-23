Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: озвучено окончательное обвинение нападавшему

Мирослав Семенюк Расследования 16:05, 23.10.2020 Обновлено: 16:06, 23.10.2020

Киевская местная прокуратура №9 направила в суд обвинительный акт в отношении Виталия Рудзько, который 31 июля избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую в вагоне поезда сообщением Мариуполь-Киев.

Как сообщается на официальном сайте Киевской городской прокуратуры, мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.153 (сексуальное насилие), ч.2 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.185 (кража) УК Украина.

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд города Киева.

"Подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Виталий Рудзько
kyiv.gp.gov.ua

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