Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: озвучено окончательное обвинение нападавшему
Киевская местная прокуратура №9 направила в суд обвинительный акт в отношении Виталия Рудзько, который 31 июля избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую в вагоне поезда сообщением Мариуполь-Киев.
Как сообщается на официальном сайте Киевской городской прокуратуры, мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.153 (сексуальное насилие), ч.2 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.185 (кража) УК Украина.
Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд города Киева.
"Подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев человек напал в купе на телеведущую Анастасию Луговую, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
По прибытию поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" напавшего задержали.
Муж потерпевшей рассказал, что злоумышленник хотел заплатить, чтобы она не вызвала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, трижды был судим.
1 августа Рудзько избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.