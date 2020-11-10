Помощник Тищенко "заминировал" Александровскую больницу в Киеве? Лерос показал новое расследование

Анонимный звонок о заминировании Александровской клинической больницы в Киеве 8 апреля совершил якобы помощник народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко Руслан Гончаров.

Как сообщил на YouTube нардеп Гео Лерос со ссылкой на решение суда, в жилище Гончарова был проведен обыск и изъят iPhone XS, с которого и был осуществлен вызов в полицию о минировании (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Лероса, перед этим Гончаров сделал запись с измененным голосом о 5 кг тротила в больнице на ул. Мечникова, которые он пригрозил взорвать в 3 часа ночи.

"Вечером Тищенко со своими друзьями и помощниками собрались побухать, и их развлечением стало напугать врачей вместе с больными в панике выбегать на улицу и торчать там часами", – рассказал он, добавив, что это привело к смерти одного пациента.

Нардеп добавил, что позже Тищенко сделал Гончарова кандидатом в депутаты Киевсовета от "Слуги народа".

"Мне 100% известно, что информация о минерах Тищенко была известна в штабе СН. Тогда Ирина Верещук, кандидат в мэры от "Слуги" имела на эту тему разговор с президентом. После этого Гончарова исключили из списков, потому что эта информация могла стать перед выборами публичной", – рассказал Лерос.

Сам Тищенко после совершенного пошел "замаливать грехи" перед медиками, доставив в Александровскую больницу еду из своего ресторана "Велюр".

Лерос добавил, что недавно сотрудников Печерского райотдела полиции заставили вернуть помощнику Тищенко вещественные доказательства – изъятый телефон и ноутбук, а дело хотят "замять".

Сам Гончаров заявил в Facebook, что не имеет никакого отношения к минированию Александровской больницы.

"Это грязная технология, целью которой является давление на меня лично и попытка дискредитировать народного депутата Николая Тищенко, помощником которого я являюсь. А также это очередная попытка облить грязью политическую силу "Слуга народа", – считает он.

Гончаров опубликовал ответ прокуратуры о том, что он не является подозреваемым или обвиняемым в этом уголовном производстве.

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