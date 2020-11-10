Помощник Тищенко "заминировал" Александровскую больницу в Киеве? Лерос показал новое расследование
По словам Лероса, Гончаров сделал запись с измененным голосом о 5 кг тротила в больнице на ул. Мечникова
Нардеп отметил, что эвакуация больницы привела к смерти одного пациента
Сам Гончаров отрицает свою причастность к инциденту
Анонимный звонок о заминировании Александровской клинической больницы в Киеве 8 апреля совершил якобы помощник народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко Руслан Гончаров.
Как сообщил на YouTube нардеп Гео Лерос со ссылкой на решение суда, в жилище Гончарова был проведен обыск и изъят iPhone XS, с которого и был осуществлен вызов в полицию о минировании (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам Лероса, перед этим Гончаров сделал запись с измененным голосом о 5 кг тротила в больнице на ул. Мечникова, которые он пригрозил взорвать в 3 часа ночи.
"Вечером Тищенко со своими друзьями и помощниками собрались побухать, и их развлечением стало напугать врачей вместе с больными в панике выбегать на улицу и торчать там часами", – рассказал он, добавив, что это привело к смерти одного пациента.
Нардеп добавил, что позже Тищенко сделал Гончарова кандидатом в депутаты Киевсовета от "Слуги народа".
"Мне 100% известно, что информация о минерах Тищенко была известна в штабе СН. Тогда Ирина Верещук, кандидат в мэры от "Слуги" имела на эту тему разговор с президентом. После этого Гончарова исключили из списков, потому что эта информация могла стать перед выборами публичной", – рассказал Лерос.
Сам Тищенко после совершенного пошел "замаливать грехи" перед медиками, доставив в Александровскую больницу еду из своего ресторана "Велюр".
Лерос добавил, что недавно сотрудников Печерского райотдела полиции заставили вернуть помощнику Тищенко вещественные доказательства – изъятый телефон и ноутбук, а дело хотят "замять".
Сам Гончаров заявил в Facebook, что не имеет никакого отношения к минированию Александровской больницы.
"Это грязная технология, целью которой является давление на меня лично и попытка дискредитировать народного депутата Николая Тищенко, помощником которого я являюсь. А также это очередная попытка облить грязью политическую силу "Слуга народа", – считает он.
Гончаров опубликовал ответ прокуратуры о том, что он не является подозреваемым или обвиняемым в этом уголовном производстве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
неизвестный 8 апреля заявил о минировании корпуса Александровской клинической больницы Киева, где находятся больные коронавирусом.
Администрация медучреждения на время проверки решила эвакуировать пациентов в другой корпус. В сети появились фото.
Утром 9 апреля информация о заминировании больницы не подтвердилась, пациентов вернули в больницу.