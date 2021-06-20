Помощник 'слуги' Куницкого устроил стрельбу на парковке в Харькове: детали и кадры с места ЧП

В Киевском районе Харькова 19 июня во время конфликта на парковке произошла стрельба, в результате которой ранение получил 41-летний мужчина. Оказалось, что пулю в него из травматического оружия выпустил Дмитрий Никонов, который является помощником-консультантом нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого.

Сам он признался, что так защищался от другого водителя возле зарядной станции электромобилей фирмы "Автоентерпрайз", совладельцем которой является. В полиции отметили, что по данному факту уже открыли уголовное производство, ранее ОО "Антикоррупционный блок участников АТО" обнародовала кадры с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Правоохранители предварительно установили, что между двумя водителями возник спор из-за парковочного места. Информация об инциденте поступила к ним в субботу в 20:36 от пострадавшего.

"Во время выяснения отношений правонарушитель 1983 года рождения выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя. Пострадавшего 1979 г. р. с ранением доставили в больницу", – проинформировали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

О том, кем является лицо, применившее травматическое оружие, сообщило "Суспільне". А на видео с места события Никонов заявил, что просто "просил водителя другого автомобиля отогнать машину, не дрался". Однако подтвердил, что стрелял.

"Попросил его перепарковать авто от зарядки, а он меня ударил в лицо. Я отбежал от него, стрелял в землю, сделал три выстрела и сказал "не подходи". Он все равно хотел атаковать" , – говорил помощник-консультант нардепа.

Травмированный мужчина признался, что не хотел отгонять автомобиль по просьбе Никонова, а "тот ему хамил". Также участник конфликта подтвердил, что ударил его в голову.

"Он обошел авто, подошел к моей водительской двери и начал на меня нападать, а я на него наступать. Он достал пистолет, зарядил – получил в голову. Боясь за свою жизнь, я ударил, потому что думал что он сейчас применит пистолет... Но он все равно начал стрелять. Первый раз промахнулся, вторая пуля попала мне в ногу", – рассказал мужчина.

Никонов впоследствии подтвердил, что травматическое оружие принадлежит ему. Представители общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" обнародовали фото пистолета и разрешения на него. Что интересно, им помощник нардепа назвался еще и журналистом, но какое именно СМИ представляет, не сказал.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства с места инцидента, его обстоятельства выясняются. При этом, следователи Харьковского райуправления полиции №1 по факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого составили протокол о коррупции и передали в суд. Оказалось, что он рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "которые составляли его частный интерес".

К тому же, группа "слуги" Куницкого (блогер zpsanek), по информации OBOZREVATEL, пыталась провалить законопроект №4375 об использовании электрошокеров полицией. Документ был внесен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 29 апреля.