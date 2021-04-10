Полозов: Путин готов вводить на Донбасс регулярные войска и пробивать коридор в Крым

Кремль может решиться на открытое введение своих регулярных войск на территорию Украины, оправдывая этот шаг "защитой" своих граждан – жителей оккупированных территорий, получивших паспорта РФ. Руководство России также может пойти на радикальные шаги, чтобы обеспечить водой оккупированный Крым, например, на пробивание сухопутного коридора.

Российского оппозиционера Алексея Навального, объявившего в колонии голодовку, вряд ли планируют довести до смерти, но истоки подобного обращения с ним могут лежать в личной обиде президента РФ Владимира Путина, о смене которого на этом посту пока говорить рано.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Николай Полозов. Далее приводим его прямую речь.

Будет ли обострение, хочет ли Кремль каким-то образом поднять геополитические ставки, особенно после интервью Байдена, или это просто игра мускулами – сложно сказать. Я думаю, что, скорее всего, уязвленное самолюбие Путина заставляет его обострять ситуацию.

Мы понимаем, что Кремль опасается непосредственно ввязываться в войну. Причем, это касается и других точек – Сирии, Ливии, – где зачастую используются наемники, а российская армия занимает неактивную позицию. Если не считать применения воздушно-космических сил и бомбардировок, которые происходили в Сирии.

После того как в Кремле поняли, что достичь каких-то успехов в возможных переговорах с США, с президентом Байденом не получится из-за принципиальной и жесткой позиции Байдена, я не исключаю, что Кремль попытается активировать военные действия на Донбассе, прикрываясь мнимой защитой граждан России, находящихся там.

Не секрет, что на протяжении последних семи лет активными темпами шла паспортизация граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", российскими паспортами. По всей видимости, в Кремле считают, что уровень паспортизации достиг необходимого предела для того, чтобы можно было непосредственно ввести на эти территории российские войска.

Это может быть и реакция на те события, которые происходят непосредственно в Украине. Речь идет о давлении со стороны украинских властей на представителя оппозиционной партии Виктора Медведчука, в том числе в связи с закрытием телеканалов и с новым делом, связанным с сотрудниками Виктора Медведчука из его организации "Украинский выбор".

Еще одной серьезной проблемой для Кремля является водоснабжение в Крыму. И совершенно не исключено, что такими активными действиями Кремль пытается подтолкнуть власти Украины к открытию днепровской воды в оккупированный Крым.

Вопрос, будет ли это до линии разграничения, или они пойдут дальше. Совершенно не исключено, что при такой концентрации войск может быть попытка и прорубания сухопутного коридора до днепровской воды как со стороны Крыма, так и со стороны Ростовской области.

На самом деле, ситуация с водой очень тяжелая. Какое-то время власти успокаивали людей, добывали подземную воду, пробуривая новые скважины, распечатывая старые скважины. Однако, по всей видимости, эти источники также подходят к своему иссяканию.

Для меня совершенно очевидно, что экологическая катастрофа если и не наступила, то уже на пороге. В Кремле это тоже понимают, используют разные инструменты, чтобы все-таки попытаться пустить днепровскую воду. Однако здесь все будет зависеть исключительно от позиции украинской власти.

Нужно понимать, насколько острой будет реакция международного сообщества, если Кремль будет предпринимать какие-то активные шаги. Условно говоря, если кремлевские власти захотят провести военное вторжение с целью дойти до этого водораздела, силой включить воду, что им будет за это. Будут ли США, Евросоюз предпринимать активные действия экономического, политического характера, а не просто выражать глубокую озабоченность.

Кремль всегда проверяет, насколько мир допускает заход за очередную красную черту. Если у них будет возможность пробиться силой, они будут пробиваться силой. Это совершенно очевидно.

Те украинцы, которые на момент начала оккупации, по состоянию на март 2014 года, проживали или были зарегистрированы в Крыму, получили российское гражданство вне зависимости от их воли, автоматически. Таких людей этот указ президента Путина касаться не будет.

Вместе с тем на текущий момент не менее 11 тысяч участков в оккупированном Крыму принадлежат физическим и юридическим лицам, которые не имеют гражданства РФ, не проживали в Крыму на начало оккупации. И именно эти земельные участки будут изыматься.

За них, очевидно, предполагается какая-то компенсация, но, на мой взгляд, она будет абсолютно не соответствовать рыночной стоимости того имущества, которое собираются отобрать. Речь идет не только о земельных участках, но и обо всех капитальных строениях, которые на них расположены.

Конечно, это является незаконным с точки зрения украинского законодательства. Однако противопоставить что-то этому в текущий момент очень сложно. Либо лицо, которому принадлежит такой участок, должно каким-то образом от него избавиться, подарить, продать и так далее – при том, что с точки зрения законодательства Украины, это будет абсолютно неправомерная сделка.

Либо в случае, если произойдет отъем этого имущества, проходить процедуры обжалования в национальной юрисдикции Украины, а потом обращаться в международные инстанции, например, в тот же ЕСПЧ.

Это работа на большую перспективу. В любом случае оккупация Крыма не будет бесконечной, рано или поздно Крым реинтегрируется обратно в Украину, и тем лицам, у которых будут документы, судебные решения, будет гораздо проще восстановить свои права, чем тем, у которых их нет.

Мы видели множество примеров голодовки, голодал и Олег Сенцов, но каких-то выводов сама система из этого не делает. Я полагаю, что Кремль приобретает определенный иммунитет, в том числе к внешнему воздействию, и те инструменты, которые могли сработать еще 4-5 лет назад, в настоящий момент не работают.

Обращения западных лидеров – Меркель, Макрона – по поводу Навального к Путину никакого эффекта не имеют вообще. Остается только надеяться, что Навального как политзаключенного в этой колонии не уморят и не дадут ему погибнуть.

Я думаю, что в данном случае имеет место что-то личное. Возможно, это месть за то, что Навальный опубликовал сведения о своих убийцах, достаточно убедительно связал Путина со своим отравлением. Я не исключаю, что стоит задача причинить ему максимальные мучения в том состоянии, в том месте, в котором он находится.

Я не думаю, что стоит задача убить Навального, потому что практикуются в основном тайные убийства. А явные – это только пытки и бесчеловечное обращение. Но мы знаем, что бывают эксцессы. Украинский политзаключенный советского времени – Стус – погиб в результате такого эксцесса.

Навальный, находясь на свободе, был более эффективным, потому что он активно использовал средства коммуникации. Он выступал не только как политический лидер, но и как команда. Удар был нанесен, в том числе, и по его команде.

Я не чувствую серьезный протестный потенциал. Массовые протесты, которые происходили в России 9 лет назад на фоне выборов в Госдуму, объявления Путина, что он пойдет на новый срок, собирали до 150 тысяч человек в Москве. За эти 9 лет ничего более массового в России не происходило. И даже арест Навального вывел на улицы Москвы не более 40 тысяч человек.

Большинство россиян, даже те, кто недовольны сложившимся положением вещей в стране, не готовы выходить, не готовы протестовать.

Недавние события в Беларуси показали, что власть готова купировать протесты гораздо более масштабные, чем это происходило в России. Власть без проблем способна перемолоть протест, если на улицы выйдут десятки тысяч человек.

Я довольно скептично отношусь к прогнозам господина Соловья (прогнозы российского политолога Валерия Соловья о скорой смене власти в Кремле, – Ред.). Нужно понимать генезис российской власти – это крайне персонализированный авторитарный режим.

Законодательные инициативы, которые принимаются на протяжении последних полутора лет, наоборот, свидетельствуют о том, что президент Путин намерен продолжать оставаться на своем посту, пускай даже и через процедуру формальных выборов. И мы не наблюдаем, чтобы происходила какая-то медийная накрутка кого-либо из возможных преемников.

Совершенно очевидно, что вертикаль власти держится на фигуре самого Путина. Каких-либо признаков, свидетельствующих о том, что он собирается уйти на покой, нет.

Мы не видели медицинской карты Путина, но для меня очевидно одно: что даже в полубессознательном состоянии этот человек все равно будет руками и ногами держаться за свое кресло, и просто так он никуда не уйдет.

Может ли Россию возглавить Екатерина Тихонова? Есть вопрос политического веса и политического капитала внутри элит – у самой Екатерины Тихоновой или у той партии, которая продвигает это престолонаследие. Прежде всего, речь идет о гарантиях безопасности уходящему лидеру и тем членам российской элиты, которые с ним непосредственно связаны. Например, Ковальчуки, Ротенберги и так далее.

Второй момент заключается в том, что попытка частичной передачи власти Кремлем уже осуществлялась, когда президентом был Дмитрий Медведев. И даже тогда, когда пришел абсолютно управляемый Медведев, внутри российской элиты был серьезный конфликт, связанный с тем, что старые соратники Путина не хотели уступать либералам, которые пришли вместе с Медведевым.

На мой взгляд, передача власти по наследству дочери крайне маловероятна. Скорее всего, будут подыскивать какую-то фигуру преемника, который будет выглядеть как консенсус внутри элит, и даст гарантии тем, кто будет уходить вместе с Путиным.

Здесь я хочу напомнить, как сам Путин оказался у власти. Человек, который находился не то что во втором или третьем, а в двадцать пятом ряду российского политикума. Он был региональным чиновником, который волею судеб оказался на самой вершине иерархии в РФ. Я не исключаю, что подобный подбор кандидатов осуществляется и сейчас. Однако ничто не указывает, что какие-то изменения могут произойти в ближайшее время.