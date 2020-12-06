"Полковнику ДНР" – о причинах отказа в гражданстве РФ: нечего было воевать против Украины

Cоратнику ликвидированного "главы ДНР" Александра Захарченко "полковнику" Сергею Завдовееву в миграционной службе Ростовской области пояснили отказ в гражданстве РФ войной против Украины.

На действия российских чиновников Завдовеев пожаловался в интервью пропагандистскому изданию NewsFront. Он отметил, что его семья получила паспорта РФ без проблем.

По словам "полковника ДНР", жена и дети стали гражданами России через месяц после того, как подали документы.

Завдовееву же пришлось ждать больше года, но в итоге он получил отказ. Его мотивировали тем, что соратник бывшего "лидера ДНР" выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, т.е. является террористом.

За разъяснением Завдовеев обратился в отделение миграционной службы в Ростовской области.

"Трубку взяла какая-то недовольная женщина. Я пытался ей объяснить, что я – офицер, полковник, шесть лет участвую в боевых действиях, получил ранения, имею награды, а мне отказывают в гражданстве России как "террористу". Она в ответ, мол, нечего было воевать против Украины", – рассказал Завдовеев.

По мнению директора центра "Миротворец" Романа Зайцева, которое он высказал OBOZREVATEL, Российской Федерации все равно, террористы или уголовники просят у нее убежища – до тех пор, пока это не несет угрозу самой России.

"Они решают вопрос просто – моментальный отказ. Более того, там понимают, что непредоставление своего подданства – это страшное наказание для террориста за свои слова. Он тоже понимает, что это страшнее тюрьмы. Теперь его ареал обитания ограничен оккупированной территорией. Теперь это клетка для него, как в зоопарке для обезьян. Вроде бы и вместе с такими же приматами, но в клетке", – рассказал директор "Миротворца".

Полностью прочитать материал о том, как Россия избавляется от своих адептов, можно тут.

Как писал OBOZREVATEL, командиру батальона российских террористов Сергею Завдовееву по кличке "Француз", который воевал на Донбассе на стороне оккупантов, отказали в получении гражданства РФ из -за того, что он создаёт угрозу безопасности Российской Федерации.