Полковник СБУ Нескоромный ответил OBOZREVATEL и сказал, где находится

Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, о побеге которого в Россию писал OBOZREVATEL, заявил, что находится в Европе.

В своем Telegram-канале Нескоромный обратился к главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому, опубликовав фото вида из своего окна (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"OBOZREVATEL Бродского пишет, что я бежал в Россию. Михаил Юрьевич, специально для вас фото вида из моего окна", – написал он.

По словам Нескоромного, попытка его задержания – это провокация со стороны окружения главы СБУ Ивана Баканова.

"Я знал о ее подготовке заранее. Я знал, что при задержании меня планируют ликвидировать. Поэтому покинул Украину. Сейчас я нахожусь в Европе", – утверждает полковник.

Он рассказал, что когда увольнялся со службы, то намеревался провести пресс-конференцию, на которой планировал "довести к сведению общественности информацию о негативных процессах в СБУ, которые начались там с появлением Баканова".

"Но меня отговорил от ее проведения лично президент Зеленский, который гарантировал безопасность мне и моей семье. Все могут увидеть теперь, чего стоит слово президента Украины", – добавил Нескоромный.

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