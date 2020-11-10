Полиция закрыла производство об исчезновении Кернеса

Национальная полиция Украины в Харьковской области закрыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Сообщение о расследовании по статье 115 (Умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" удалили с сайта правоохранителей после выхода новостей в СМИ, сообщает "Украинская правда".

В Министерстве внутренних дел уточнили, что публикация была "снята с сайта как некорректная и неактуальная".

"Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. И закрыла его – за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно", – прокомментировал замдиректора коммуникаций МВД со СМИ Ярослав Тракало.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правоохранители открыли уголовное производство из-за исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса. Оно было открыто после того, как соответствующее заявление подал руководитель одной из общественных организаций. Заявитель отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождения неизвестно.