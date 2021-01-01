Полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь убил свою мачеху

На Запорожье полиция задержала 33-летнего жителя Васильевского района Киевской области, которого подозревают в убийстве 61-летней мачехи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Запорожской области. По их данным, задержанный в новогоднюю ночь нанес своей родственнице многочисленные телесные удары, повлекшие смерть женщины.

"В ходе конфликта в городе Днепрорудном (Запорожская область. – ред) мужчина руками и ногами нанес мачехе многочисленные телесные повреждения, а затем оттащил бездыханное тело женщины на кухню, где пытался привести ее в чувство. Поняв, что она умерла, позвонил в полицию и признался в содеянном", – говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчина задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного преступления по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Согласно санкции инкриминируемой статьи, мужчину могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской 3-летний ребенок умер от побоев матери. По словам родственников, женщина постоянно издевалась над ребенком, однако на учете в социальных службах не состояла.