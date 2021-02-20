Полиция ведет два расследования о продаже фейковых справок по COVID-19

Полиция ведет два расследования о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 февраля. Он уточнил, что правоохранители готовят подозрения лицам, которые принимали участие в мошенничестве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Геращенко, одно дело реализовано в декабре 2020 года. Тогда справки продавали по 500 грн через интернет.

Еще одно расследование касается мошенничества в Краматорске. "Украинцы шли в турагентства и им говорили сдавать слюну для ПЦР-теста. Люди думали, что им делают реальный тест, но его никто не делал, просто отдавали справку", – рассказал заместитель главы МВД.

Геращенко уточнил, что, по данным следователей, за несколько месяцев злоумышленники получили 150 тысяч гривен благодаря мошенническим схемам.

В данный момент, добавил он, следователи разрабатывают еще несколько преступных групп.

"Если мошенники сейчас нас видят, могу сказать: ждите, мы идем к вам", – подытожил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка программы "Свобода слова Савика Шустера" вышла на мошенников, которые пообещали сделать для ребенка справку о негативном тесте на коронавирус за 2850 грн.