Полиция в Винницкой области попала в скандал из-за пира в детском лагере

Руководство винницкой областной полиции 19 февраля устроило банкет на территории детского лагеря МВД им. Рябчинской, вследствие чего попало в скандал.

Застолье правоохранителей зафиксировали журналисты, представители общественных организаций и активисты Дорожного контроля, сообщает "20 минут". Они прибыли на место около 19:30 и, несмотря на запреты администратора, поднялись на второй этаж здания, где за столом с закуской и выпивкой сидели 10 мужчин, которые, судя по разговору понимали, где находятся.

Отмечается, что журналисты сфотографировали автомобили, которые стояли во дворе, на некоторых из них были установлены световые спецсигналы. Через свои источники "пробили" номерные знаки "Туарега", однако в базе их не нашли, то есть авто – с "левыми" номерами, либо с оперативным талоном, как во время спецоперации.

Журналист Иван Павлов в своем Facebook сообщил, что организатором банкета был Иван Ищенко, начальник областной полиции в Винницкой области. Среди присутствующих назвали также таких:

Игорь Волокитенко – заместитель начальника ГУНП по общественной безопасности.

Александр Конев – начальник управления кадрового обеспечения.

Виктор Ковальчук – начальник управления превентивной деятельности.

Виктор Ковалишин – начальник управления материально-технического обеспечения.

Евгений Соловейчук – начальник управления информационно-аналитической поддержки.

Игорь Слободянюк – начальник управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования.

Андрей Дамзин – начальник управления уголовного розыска.

Александр Солдатов – начальник следственного управления

Александр Остроглядов – первый заместитель начальника ГУНП.

Отмечается, что после расспросов журналистов, некоторые из них, включая самого Ищенко, пошли через лес пешком, оставив автомобили на территории лагеря. В то же время начальники управлений полиции и водители служебных авто остались в здании, закрыв дверь.

Сам Ищенко попытался выехать из леса другим авто, однако шесть автомобилей Дорожного контроля помешали ему это сделать, поэтому главный полицейский через лес направился обратно в лагерь.

Активисты отметили, что в течение вечера получали угрозы от его заместителей в свой адрес, поэтому на следующий день написали заявления во внутреннюю безопасность и в прокуратуру.

Журналисты выделили основные пункты о нарушениях Ивана Ищенко в этот вечер:

Распитие алкоголя в детском лагере – ст. 179 КУоАП

Использование служебных авто в личных целях.

Водитель "Туарега" не имел права управлять служебным авто с недействительным удостоверением.

Также активисты отметили, что интерьер помещения, в котором происходило застолье, не предназначен для детей – там заметили бильярд, зоны отдыха и тому подобное. Поэтому возникает вопрос – по назначению ли использованы средства на его содержание и вообще находится ли имущество внутри помещения на балансе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах полицейские осуществили мечту мальчика, умирающего от рака. Ребенку сшили специальную именную форму со спецжетоном. А 15 февраля около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей пришли в гости к ребенку.