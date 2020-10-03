Полиция разоблачила масштабную схему подкупа избирателей в округе Ляшко. Фото и видео

Вечером 2 октября в городе Бахмач Черниговской области полиция разоблачила схему организации подкупа избирателей на довыборах в Верховную Раду по округу №208.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Нацполиции, в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, которые свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в народные депутаты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Из авто, в частности, изъяты списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 тысяч гривен. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тысяч человек.

Обыск был проведен в рамках расследования уголовного производства, открытого по части 2 статьи 160 Уголовного Кодекса Украины – подкуп избирателей. За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы.

По информации кандидата по 208-му округу, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, масштабную сетку подкупа избирателей для партии "Наш край" и их вероятного кандидата организовали начальник Бахмачского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Онищенко Василий Васильевич, 24.03.1964 г.р. вместе с Папилевой Ириной Михайловной, 17.02.1986 г.р.

Выявить причастных в подкупе избирателей удалось благодаря слаженным действиям управления уголовного розыска, следственного управления и Бахмачского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области.

Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия определила дату проведения выборов народного депутата в округе №208 в Черниговской области на 25 октября, в один день с местными выборами. Предыдущего парламентария от этого округа Валерия Давиденко нашли мертвым 23 мая.