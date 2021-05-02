Полиция раскрыла детали смерти военнослужащего, найденного на свалке в Очакове
Военнослужащий, которого нашли мертвым на свалке в Очакове Николаевской области, предварительно, совершил самоубийство.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области. Отмечается, что на теле мужчины обнаружены повреждения в виде порезов на руках и шее. Однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Также с места происшествия полицейские изъяли нож и пистолет, которые направили на исследование.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Отметим, сообщение о том, что в г. Очаков по ул. Кинбурской в канаве возле свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями поступило в полицию 1 мая около 18:25. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную.
Напомним, личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий по фамилии Тофан. Он подозревался в покушении на убийство также военного, которое состоялось 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове. С тех пор он находился в розыске.
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