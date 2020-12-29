Полиция пришла с обыском к Микитасю из-за похищения его юриста, – журналист

Следователи Национальной полиции Украины провели обыск в доме бывшего нардепа и бенефициарного собственника ООО "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии.

Однако обыск связан с постановлением суда по уголовному делу о похищении человека – его юриста, в котором также проходит предприниматель. Об этом со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Нацполиции написал в Facebook редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

"Обыск продолжался по состоянию на 9:30. Микитась продолжает находиться под охраной спецназа НАБУ. Адвокаты готовят заявление", – отметил он.

По его словам, на показаниях, документах и уликах, представленных Микитасем, основано подозрение против бывшего сотрудника "Укрбуда", ныне заместителя главы Офиса президента по работе правоохранительных органов Олега Татарова. При этом Микитасю следователи так и не предъявили подозрение, он не задержан.

Татаров также продолжает работу в ОПУ. Его дело Офис генерального прокурора постановил передать в Службу безопасности, однако НАБУ отказывается это делать, поскольку все антикоррупционные дела находятся в исключительной компетенции Бюро.

28 декабря Максим Микитась подал ходатайство генпрокурору Ирине Венедиктовой о рассмотрении его дела только в НАБУ. После Национальная полиция и выдвинула подозрение против экс-главы "Укрбуда" по уголовному преступлению, не связанному с коррупцией.

Напомним, что НПУ подтвердила информацию OBOZREVATEL о том, что экс-нардеп Максим Микитась может быть причастен к похищению человека – юриста Олеге Мирошниченко.

Он якобы дал правозащитнику взятку в 800 тысяч долларов, чтобы тот "организовал" нужное решение в суде. Но юрист вопрос "не решил". В итоге Микитась "заказал" его похищение четырем лицам с целью "выбить долг". Мирошниченко работает в компании "Кириченко и партнеры", что ранее оказывала юридические услуги Микитасю.

Его попытались похитить 8 декабря около 13 часов на улице Княжий Затон в Дарницком районе Киева. Фамилии похитителей: Чернов Сергей Сергеевич (1980 г. р.), Опанасенко Юрий Васильевич (1974 г. р.), Газиев Али Халанович (1988 г. р.), Вутсаев Алви Мовлиевич (1988 г. р).

Потерпевший дал показания против Микитася. В распоряжении OBOZREVATEL также появилось эксклюзивное видео с допроса.

Источники OBOZREVATEL утверждают, что у правоохранительных органов есть переписки экс-нардепа с юристом. По их мнению, эти доказательства могут заставить НАБУ пересмотреть сделку Микитася со следствием, по которой его досрочно выпустили из СИЗО.

Микитась вышел из Лукьяновского СИЗО 2 декабря. В пресс-службе НАБУ заявили, что он добровольно возместил госбюджету Украины 50 миллионов гривен ущерба по делу "Укрбуда". Хотя общая сумма убытков составила 81,64 млн гривен.

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