В МВД показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
13,6 т.
В МВД показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой

Департамент коммуникации Министерства внутренних дел обнародовал фото 62-летнего мужчины, которого обоснованно подозревают в убийстве 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое на Херсонщине.

Это резонансное дело будет подробно освещено, пообещал заместитель главы МВД Антон Геращенко во время брифинга 15 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"7 апреля в Херсонской области исчезла 7-летняя девочка Мария Борисова. После трех дней поисков было найдено ее бездыханное тело. Она была изнасилована в особо жестокой форме и задушена. Генетические экспертизы установили обоснованную причастность подозреваемого к убийству малолетней", – говорится в сообщении министерства.

По словам Геращенко, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан указанный житель Счастливого, проведены генетические экспертизы, и установлена обоснованная его причастность к преступлению.

Так мужчине, который, как выяснилось, и ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщено о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой.

"К сожалению, среди нас живут реальные звери, которые могут изнасиловать и убить невинного 7-летнего ребенка", – сказал Геращенко и отметил, что это резонансное дело будет подробно освещено.

Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой

В то же время местные жители Счастливого рассказали, что подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой на Херсонщине 62-летний Николай В. ранее уже совершал подобное преступление в этом же селе. Подробнее об этом читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Маша Борисова пропала 7 марта в селе Счастливом на Херсонщине. Спустя несколько дней ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до страшной находки несколько раз проверяли это место.

  • Выяснилось, что причиной смерти ребенка могло стать удушение. Кроме того, начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин заявил, что жертва, возможно, перед смертью была изнасилована.

  • В полиции отметили, что убийца мог прятать тело Марии Борисовой в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где нашли ребенка.

  • С убитой 7-летней Марией Борисовой в селе Счастливое Херсонской области попрощались в субботу, 13 марта. На похороны пришли родные и односельчане. Девочке приносили игрушки и цветы.

УкраинаХерсонКриминалУбийство Марии Борисовой на ХерсонщинеМинистерство внутренних дел Украиныубийствоизнасилование