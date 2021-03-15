В МВД показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой

Департамент коммуникации Министерства внутренних дел обнародовал фото 62-летнего мужчины, которого обоснованно подозревают в убийстве 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое на Херсонщине.

Это резонансное дело будет подробно освещено, пообещал заместитель главы МВД Антон Геращенко во время брифинга 15 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"7 апреля в Херсонской области исчезла 7-летняя девочка Мария Борисова. После трех дней поисков было найдено ее бездыханное тело. Она была изнасилована в особо жестокой форме и задушена. Генетические экспертизы установили обоснованную причастность подозреваемого к убийству малолетней", – говорится в сообщении министерства.

По словам Геращенко, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан указанный житель Счастливого, проведены генетические экспертизы, и установлена обоснованная его причастность к преступлению.

Так мужчине, который, как выяснилось, и ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщено о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой.

"К сожалению, среди нас живут реальные звери, которые могут изнасиловать и убить невинного 7-летнего ребенка", – сказал Геращенко и отметил, что это резонансное дело будет подробно освещено.

В то же время местные жители Счастливого рассказали, что подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой на Херсонщине 62-летний Николай В. ранее уже совершал подобное преступление в этом же селе. Подробнее об этом читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Маша Борисова пропала 7 марта в селе Счастливом на Херсонщине. Спустя несколько дней ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до страшной находки несколько раз проверяли это место.

Выяснилось, что причиной смерти ребенка могло стать удушение. Кроме того, начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин заявил, что жертва, возможно, перед смертью была изнасилована.