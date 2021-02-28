Полиция озвучила предварительную версию причин пожара в больнице Черновцов

Вероятной причиной пожара в больнице Черновцов 27 февраля могло стать несоблюдение пожарной безопасности одним из пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. На сайте Офиса генерального прокурора добавили, что прокуратура начала расследование относительно ЧС.

"Полицейские установили, что возгорание вероятно произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные COVID-19", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в результате ЧС погиб 76-летний житель Буковины. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил в пожаре 75% ожогов тела, сейчас он находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

Полицейские назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.

Со своей стороны в ОГУ добавили, что Черновицкая прокуратура начала расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Черновцах в субботу, 27 февраля, произошел взрыв и возник пожар в первой городской больнице. Погиб один человек, еще по меньшей мере один пострадал.