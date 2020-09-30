Полиция – о расстреле семьи на Львовщине: дети пытались убежать от мамы с ружьем

В полиции раскрыли подробности убийства женщиной во Львовской области двух своих дочерей, после которого она покончила с собой.

О новых деталях трагедии рассказали в сюжете ТСН со ссылкой на информацию из полиции. 38-летняя женщина стреляла детям в голову из охотничьего ружья.

Девочки умерли сразу. Это произошло около полуночи. По информации журналистов, дети еще не спали и даже пытались спастись и убегали от мамы.

После убийства двух дочерей женщина выстрелила себе в голову. Выстрелы слышали другие отдыхающие, они и вызвали полицию.

"Женщина, которая жила в этом доме, осуществила огнестрельное ранение своих дочерей в область головы, от нанесенных ранений они скончались на месте, после чего совершила самоубийство, выстрелила себе в голову", – рассказал начальник Старосамборского отделения полиции Сергей Захарчик.

Полиция подозревает именно женщину в убийстве девочек и дальнейшем самоубийстве, потому что все выстрелы были сделаны из одного охотничьего ружья, которая была рядом с женщиной. Зарегистрировано ли ружье и если да, то на кого – следователи не разглашают.

Пока неизвестны и мотивы преступления. Имела ли женщина психологические проблемы и стояла ли где-то на учете, также не разглашают.

Местные жители в основную версию следствия о самоубийстве не очень поверили.

Об этом написали Факты со ссылкой на слова односельчанина погибшей Степана. Он рассказал, что женщину звали Юлианой и она имела хороший доход от семейного бизнеса.

“Юлиана с родителями приехала в Великую Волосянку лет пять назад, наверное. Купили несколько участков, начали строиться. Они ставку делали на отдых с лыжными прогулками. Туристов у них всегда было много. Одни уезжают – другие заселяются. Знаю, одна семья из Германии в "Каскад" два года подряд приезжала", – сказал мужчина.

По его словам, Юлиана с дочками жила на базе, пока не начался зимний сезон.

"Что я могу сказать про них? Тихие, спокойные, приветливые. Девочки хорошие, со всеми здоровались. Если честно, то я в самоубийство не верю. Тут что-то другое произошло", – подчеркнул местный житель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великой Волосянке Львовской области произошла трагедия. Мать, собственница отеля, убила своих дочерей, а потом покончила с собой.