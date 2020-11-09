Полиция начала расследовать исчезновение Кернеса, которого не видно уже два месяца

Правоохранители открыли уголовное производство из-за исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области, расследование ведется по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший".

Производство было открыто после того, как соответствующее заявление подал руководитель одной из общественных организаций. Заявитель отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождения неизвестно.

"9 ноября следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины. Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сказано в сообщении.

При этом полиция не называет фамилию пропавшего, уточняя лишь, что речь идет о городском главе.

В свою очередь глава пресс-службы горсовета Юрий Сидоренко отметил, что местонахождение Кернеса общеизвестно. А заявление подал один из кандидатов, который "был непроходным".

"Наверняка, у полиции есть дела посерьезнее. Например, найти тех, кто отрезал головы у судьи Трофимова и его сына. Или раскрытие дела журналиста Климентьева, которому уже 10 лет. Но нет. Мы ищем человека, чье местонахождение и причины местонахождения именно там общеизвестны. Ищем по наводке человека одного из кандидатов, который был изначально непроходной", – написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, заболевшего коронавирусом Геннадия Кернеса, который переизбрался на выборах 25 октября, официально зарегистрировали мэром Харькова.

Заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что Кернес вернется в город до 20 декабря.

Напомним, что мэр Харькова не появлялся на публике уже почти два месяца.