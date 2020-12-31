Полиция избила активиста возле Минрегиона: заподозрили наводку министра Чернышова. Видео

Во вторник, 29 декабря, на бессрочном митинге возле Министерства развития общин и территорий полиция жестко задержала активиста Сергея Северина.

Как сообщает "Застройкам НЕТ", активисту незаконно заломали руки, надели наручники и нанесли увечья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В здание министерства приезжало две скорые, вероятно Сергей Северин был сильно избит полицейскими, а все из-за того, что он нес в канцелярию документы, которые рассказывают правду про министра-коррупционера Алексея Чернышева", – говорится в сообщении.

По данным издания, в министерстве происходило заседание Научно-технического совета, на котором тайно, под видом рассмотрения аналитических исследований, пытались легализовать "масштабную аферу по изменению основ градостроительного законодательства".

Эксперт в сфере городского строительства Виктор Глеба заявил, что Минрегион смешивает понятия двух целевых назначений земельных участков – общественного и жилого, что позволит за взятки строить дома где угодно.

"Команда "Застройкам НЕТ" в шоке от незаконных силовых действий, которые допускает полиция по команде министра Чернышева. Мы требуем от президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой остановить коррупционный беспредел в строительстве и наказать всех виновных в незаконном аресте Сергея Северина", – подчеркнули журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря во стенами Министерства развития общин и территорий Украины снова собрались неравнодушные киевляне с надеждой пообщаться с Алексеем Чернышевым. Однако министр вновь проигнорировал общество.