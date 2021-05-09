"Полезные патриоты" продолжают вредить Украине

Злой одессит
Злой одессит
Расследования / Мнения
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'Полезные патриоты' продолжают вредить Украине

Разбей лоб о стену, а ума не прибавится.

28 апреля в центре Киева был проведён так называемый “Марш вышиванок”, который имел, скажем так, двойное дно, а именно – марш в память до Дивизии СС “Галичина”.

Отмечу, что это мероприятие было проведено спонтанно и оказалось полной неожиданностью для городских властей Киева, в то время как российские и пророссийские информационные ресурсы знали о нём заранее, что говорило о не простой провокации, а полноценной ИПСО, под обёрткой “фашиствующего национализма” в Украине.

"Полезные патриоты" продолжают вредить Украине

И хотя действо собрало около сотни действующих лиц, причём порою казалось, что журналистов, в основном пророссийских площадок (СТРАНА.UA, НАШ, Вести.UA и т.д.) было больше, чем желающих поучаствовать в этом мероприятии, эффект оно создало достаточный, обратив на себя внимание ряда международных партнёров Украины.

Пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хайат выразил обеспокоенность проведённым в центре Киева маршем, в честь создания подразделения "Ваффен-СС" - дивизии "Галичина". Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила обеспокоенность тем, что подобные марши могут проходить в украинской столице и т.д.

Фактически, малочисленный, провокационный марш запустил маховик не нужных Украине, как обвинений, так и оправданий. И вот, казалось бы, после настолько негативной волны, сыгравшей на руку гибридным доброжелателям Украины, во Львове проводится 8 мая очередное мероприятие посвящённое "Ваффен-СС" - дивизии "Галичина". И как всегда, оно создаёт в разы больший ажиотаж среди российских и пророссийских информационных площадок, нежели среди украинских.

Да и на манеже – всё те же.

Так, на Лычаковском кладбище во Львове было проведено “торжественное” мероприятие по случаю 78-й годовщины создания дивизии "Галичина"… В мероприятии принял участие известный ряженый провокатор, так называемый заместитель Председателя резерва дивизии "Галичина" Василий Бычко, одиозная “свободовка” Ирина Фарион – куда же без “Свободы” на пророссийских провокациях под обёрткой патриотизма? А так же депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, и, народный депутат Украины от партии “ЕС” София Федина, которой как никому другому должно было быть известно о международной реакции на подобные мероприятия!

"Полезные патриоты" продолжают вредить Украине
"Полезные патриоты" продолжают вредить Украине

Суммарно мероприятие собрало менее 50 человек. Менее 50 человек, даже с учётом участия столь известных политических деятелей. Менее 50 человек, треть из которых были дети, которые ещё даже не различают понятия дивизии “Галичина” и УПА! А ведь именно смешение этих двух исторических явлений и является главной целью манипуляторов!

Но, точно так же как и 28 апреля, но уже с непосредственным участием политиков, как местного разлива, так и общеукраинского (София Федина) эта провокация сыграла негативную роль на 8 мая и накануне 9 мая с нарративом - “в то время когда весь мир скорбит за жертвами нацизма, в Украине пособников нацизма чествуют”.

"Полезные патриоты" продолжают вредить Украине
"Полезные патриоты" продолжают вредить Украине
"Полезные патриоты" продолжают вредить Украине
"Полезные патриоты" продолжают вредить Украине
"Полезные патриоты" продолжают вредить Украине

Что же, полезные патриоты в очередной раз сыграли против Украины. Сыграли в угоду российской пропаганде, причём в унисон, словно согласовывают каждую подобную акцию в режиме 24/7.

"Полезные патриоты" продолжают вредить Украине

Ждём ответную реакцию. От стран партнёров Украины, уж точно, а вот от самой Украины?

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Источник:zloy-odessit.livejournal.com
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