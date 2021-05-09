Разбей лоб о стену, а ума не прибавится.

28 апреля в центре Киева был проведён так называемый “Марш вышиванок”, который имел, скажем так, двойное дно, а именно – марш в память до Дивизии СС “Галичина”.

Отмечу, что это мероприятие было проведено спонтанно и оказалось полной неожиданностью для городских властей Киева, в то время как российские и пророссийские информационные ресурсы знали о нём заранее, что говорило о не простой провокации, а полноценной ИПСО, под обёрткой “фашиствующего национализма” в Украине.

И хотя действо собрало около сотни действующих лиц, причём порою казалось, что журналистов, в основном пророссийских площадок (СТРАНА.UA, НАШ, Вести.UA и т.д.) было больше, чем желающих поучаствовать в этом мероприятии, эффект оно создало достаточный, обратив на себя внимание ряда международных партнёров Украины.

Пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хайат выразил обеспокоенность проведённым в центре Киева маршем, в честь создания подразделения "Ваффен-СС" - дивизии "Галичина". Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила обеспокоенность тем, что подобные марши могут проходить в украинской столице и т.д.

Фактически, малочисленный, провокационный марш запустил маховик не нужных Украине, как обвинений, так и оправданий. И вот, казалось бы, после настолько негативной волны, сыгравшей на руку гибридным доброжелателям Украины, во Львове проводится 8 мая очередное мероприятие посвящённое "Ваффен-СС" - дивизии "Галичина". И как всегда, оно создаёт в разы больший ажиотаж среди российских и пророссийских информационных площадок, нежели среди украинских.

Да и на манеже – всё те же.

Так, на Лычаковском кладбище во Львове было проведено “торжественное” мероприятие по случаю 78-й годовщины создания дивизии "Галичина"… В мероприятии принял участие известный ряженый провокатор, так называемый заместитель Председателя резерва дивизии "Галичина" Василий Бычко, одиозная “свободовка” Ирина Фарион – куда же без “Свободы” на пророссийских провокациях под обёрткой патриотизма? А так же депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, и, народный депутат Украины от партии “ЕС” София Федина, которой как никому другому должно было быть известно о международной реакции на подобные мероприятия!

Суммарно мероприятие собрало менее 50 человек. Менее 50 человек, даже с учётом участия столь известных политических деятелей. Менее 50 человек, треть из которых были дети, которые ещё даже не различают понятия дивизии “Галичина” и УПА! А ведь именно смешение этих двух исторических явлений и является главной целью манипуляторов!

Но, точно так же как и 28 апреля, но уже с непосредственным участием политиков, как местного разлива, так и общеукраинского (София Федина) эта провокация сыграла негативную роль на 8 мая и накануне 9 мая с нарративом - “в то время когда весь мир скорбит за жертвами нацизма, в Украине пособников нацизма чествуют”.

Что же, полезные патриоты в очередной раз сыграли против Украины. Сыграли в угоду российской пропаганде, причём в унисон, словно согласовывают каждую подобную акцию в режиме 24/7.

Ждём ответную реакцию. От стран партнёров Украины, уж точно, а вот от самой Украины?

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