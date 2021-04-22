В Запорожье школьница повесилась, обвинив учителей в издевательствах: родные раскрыли детали трагедии
В Запорожской гимназии №47 разразился скандал. 15-летняя школьница Вика решила совершить суицид и повесилась. Позже обнаружили предсмертную записку девочки, в которой она пожаловалась на двух учителей, которые якобы занимались буллингом [травлей] в отношении всего ее класса. Также она написала об одноклассниках, которые ее обижали.
Мама и сестра подтвердили слова погибшего подростка, сообщив, что классная руководительница оскорбляла и высмеивала девочку перед всем классом. Полиция уже начала расследование, переквалифицировав дело как доведение до самоубийства.
Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.Нашли предсмертную записку
Вика совершила самоубийство 4 апреля, а 21-го на одном из местных сайтов опубликовали ее письмо. В нем школьница рассказывала, что учительница Анна Борисовна постоянно оскорбляла их класс, а из-за другой учительницы – Людмилы Васильевны – у нее дважды была истерика.
Она жаловалась, что все педагоги школы распускали слухи и говорили, что их класс самый худший. В этом контексте она вспомнила классного руководителя 9-В класса.
"Как меня задо**али училки, которые постоянно орали и унижали меня", – писала девочка. Вика называла также имя одноклассницы, которая унижала ее.
Девочка вспоминала все оскорбительные слова, которыми ее называли. Также она отмечала, что в школе проводили опрос о буллинге и лишь она одна написала о том, что ставала его жертвой. Но на это никто не обратил внимания.
Также подросток рассказала, что уже не раз пыталась покончить жизнь самоубийством.Учителя оскорбляли девочку
Мама девочки Елена Зайцева подтвердила, что над дочерью в школе издевались. "Однажды она пожаловалась мне. Учительница назвала ее "свинья необразованная". У дочки была истерика, она выбежала из класса. Я два часа думала, звонить классному руководителю, не будет ли хуже моему ребенку? Все-таки я ей позвонила, рассказала. А классная руководительница на следующий день при всем классе высмеяла Вику за это. После этого дочь мне уже ничего не рассказывала", – рассказала она.
Мама сообщила, что предсмертное письмо дочери обнаружила в ее шкафу на пятый день после. Женщина потеряла сознание, когда прочитала его.
Накануне трагедии девочка ходила на курсы, а Елена ездила в магазин. Когда выходила из машины, то сказала: "Пока, мама!" По словам женщины, Вика никогда так не говорила. Потом она уехала на дачу, а дочь звонила и говорила, что очень устала. "Она вдруг стала повторять: мама, мама… Что-то хотела сказать, но так и не сказала", – вспоминает женщина.
Вечером Вика вернулась домой и долго сидела в своей комнате. В 00:30 Елена встала, увидела свет к комнате, и заглянула туда. Дочь уже повесилась.
Родные рассказывают, что девочка хорошо училась, была участницей олимпиад, конкурсов, имела много друзей. Несмотря на заявления школьных учителей, что якобы девочка дружила с "неформальными ребятами", родственники говорят, что эти дети были хорошими друзьями.
Родные считают, что учителя имеют большое влияние на неокрепшее сознание детей и не имели право так относиться к Вике.
Друзья девочки рассказывают, что знали о попытках суицида. Она жаловалась на то, что ее обижают одноклассники и учителя, но ее пытались отговорить от самоубийства. А вот школьный психолог с девочкой говорить не хотел."Учителя часто орут на нас и обзывают"
Родители одноклассников погибшей девочки подтверждают, что она была общительной, дружила с детьми. "Обычный ребенок. Мы были в шоке, когда это случилось. Ну а когда увидели эту записку, то вообще, конечно. Я спрашивала у своего сына, действительно ли было так, как она написала? Но он по-другому все это воспринимает. Он не очень обращает внимание на то, что классный руководитель их ругает, или кто-то из учителей считает их класс ужасным. А, видимо, девочка это воспринимала болезненно", – говорит мама одного из учеников этого класса.
"Она была хорошей девочкой, да, иногда ее действительно дразнили и даже издевались над ней. Она плакала. Но никто не думал, что это ее настолько обижает. Вика была доброй, хорошо училась. У нее было много друзей со стороны, а не со школы. Да, учителя часто орут на нас, обзывают, это правда. Но многие после 9 класса уже хотят уходить, поэтому не связываются, чтобы не портить оценки", – призналась одна из одноклассниц на условиях анонимности.Полиция расследует доведение до самоубийства
В полиции Запорожской области говорят, что 4 апреля, когда было совершено самоубийство, предсмертную записку не нашли.
"Где была записка, у кого, как она появилась, я пока вам этого сказать не могу. Сейчас идет следствие, и все выясняют. Ювенальная полиция работает в гимназии, выясняет возможные факты буллинга, проводит опрос. Также работают с родственниками. Но как только эта записка была опубликована, полиция переквалифицировала уголовное производство из ч.1 ст. 115 с пометкой самоубийство в ч.1 ст. 120 УК – доведение до самоубийства", – сказала OBOZREVATEL спикер местных правоохранителей Елена Лебединская.
В гимназии, где училась Вика, ситуацию не комментируют. В Запорожском городском совете говорить тоже отказались. Пресс-секретарь мэра города Андрей Ковальский и вовсе заявил, что "вся информация взята из интернета", призвав ждать выводов полиции.