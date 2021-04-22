В Запорожье школьница повесилась, обвинив учителей в издевательствах: родные раскрыли детали трагедии

В Запорожской гимназии №47 разразился скандал. 15-летняя школьница Вика решила совершить суицид и повесилась. Позже обнаружили предсмертную записку девочки, в которой она пожаловалась на двух учителей, которые якобы занимались буллингом [травлей] в отношении всего ее класса. Также она написала об одноклассниках, которые ее обижали.

Мама и сестра подтвердили слова погибшего подростка, сообщив, что классная руководительница оскорбляла и высмеивала девочку перед всем классом. Полиция уже начала расследование, переквалифицировав дело как доведение до самоубийства.

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Вика совершила самоубийство 4 апреля, а 21-го на одном из местных сайтов опубликовали ее письмо. В нем школьница рассказывала, что учительница Анна Борисовна постоянно оскорбляла их класс, а из-за другой учительницы – Людмилы Васильевны – у нее дважды была истерика.

Она жаловалась, что все педагоги школы распускали слухи и говорили, что их класс самый худший. В этом контексте она вспомнила классного руководителя 9-В класса.

"Как меня задо**али училки, которые постоянно орали и унижали меня", – писала девочка. Вика называла также имя одноклассницы, которая унижала ее.

Девочка вспоминала все оскорбительные слова, которыми ее называли. Также она отмечала, что в школе проводили опрос о буллинге и лишь она одна написала о том, что ставала его жертвой. Но на это никто не обратил внимания.

Также подросток рассказала, что уже не раз пыталась покончить жизнь самоубийством.

Мама девочки Елена Зайцева подтвердила, что над дочерью в школе издевались. "Однажды она пожаловалась мне. Учительница назвала ее "свинья необразованная". У дочки была истерика, она выбежала из класса. Я два часа думала, звонить классному руководителю, не будет ли хуже моему ребенку? Все-таки я ей позвонила, рассказала. А классная руководительница на следующий день при всем классе высмеяла Вику за это. После этого дочь мне уже ничего не рассказывала", – рассказала она.

Мама сообщила, что предсмертное письмо дочери обнаружила в ее шкафу на пятый день после. Женщина потеряла сознание, когда прочитала его.

Накануне трагедии девочка ходила на курсы, а Елена ездила в магазин. Когда выходила из машины, то сказала: "Пока, мама!" По словам женщины, Вика никогда так не говорила. Потом она уехала на дачу, а дочь звонила и говорила, что очень устала. "Она вдруг стала повторять: мама, мама… Что-то хотела сказать, но так и не сказала", – вспоминает женщина.

Вечером Вика вернулась домой и долго сидела в своей комнате. В 00:30 Елена встала, увидела свет к комнате, и заглянула туда. Дочь уже повесилась.

Родные рассказывают, что девочка хорошо училась, была участницей олимпиад, конкурсов, имела много друзей. Несмотря на заявления школьных учителей, что якобы девочка дружила с "неформальными ребятами", родственники говорят, что эти дети были хорошими друзьями.

Родные считают, что учителя имеют большое влияние на неокрепшее сознание детей и не имели право так относиться к Вике.

Друзья девочки рассказывают, что знали о попытках суицида. Она жаловалась на то, что ее обижают одноклассники и учителя, но ее пытались отговорить от самоубийства. А вот школьный психолог с девочкой говорить не хотел.

Родители одноклассников погибшей девочки подтверждают, что она была общительной, дружила с детьми. "Обычный ребенок. Мы были в шоке, когда это случилось. Ну а когда увидели эту записку, то вообще, конечно. Я спрашивала у своего сына, действительно ли было так, как она написала? Но он по-другому все это воспринимает. Он не очень обращает внимание на то, что классный руководитель их ругает, или кто-то из учителей считает их класс ужасным. А, видимо, девочка это воспринимала болезненно", – говорит мама одного из учеников этого класса.

"Она была хорошей девочкой, да, иногда ее действительно дразнили и даже издевались над ней. Она плакала. Но никто не думал, что это ее настолько обижает. Вика была доброй, хорошо училась. У нее было много друзей со стороны, а не со школы. Да, учителя часто орут на нас, обзывают, это правда. Но многие после 9 класса уже хотят уходить, поэтому не связываются, чтобы не портить оценки", – призналась одна из одноклассниц на условиях анонимности.

В полиции Запорожской области говорят, что 4 апреля, когда было совершено самоубийство, предсмертную записку не нашли.

"Где была записка, у кого, как она появилась, я пока вам этого сказать не могу. Сейчас идет следствие, и все выясняют. Ювенальная полиция работает в гимназии, выясняет возможные факты буллинга, проводит опрос. Также работают с родственниками. Но как только эта записка была опубликована, полиция переквалифицировала уголовное производство из ч.1 ст. 115 с пометкой самоубийство в ч.1 ст. 120 УК – доведение до самоубийства", – сказала OBOZREVATEL спикер местных правоохранителей Елена Лебединская.

В гимназии, где училась Вика, ситуацию не комментируют. В Запорожском городском совете говорить тоже отказались. Пресс-секретарь мэра города Андрей Ковальский и вовсе заявил, что "вся информация взята из интернета", призвав ждать выводов полиции.