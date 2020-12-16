Похищенный под Одессой бизнесмен: мне пригрозили, что в полиции "все схвачено"

В Черноморске Одесской области среди бела дня, во время прогулки с собакой, похитили 34-летнего предпринимателя. Его затолкали в Lexus на глазах у соседей. Полиция ввела план "Перехват", а через несколько часов избитого мужчину выбросили из автомобиля в поле.

Дмитрий Посмитный подробно рассказал OBOZREVATEL, что произошло с ним в тот день и после похищения. По его словам, он узнал одного из похитителей. Этого человека якобы задержали с другими участниками криминальной сходки в Одессе, но отпустили.

– Дмитрий, как произошло похищение?

– Это было 26 ноября. Был абсолютно обычный день: утром я поехал на "7-й километр", потом вернулся в Черноморск, заехал на работу, на "Нову пошту" и – домой. Взял собаку (у меня хаски) и отправился с ней гулять.

Когда вышел из парадного, где-то в метрах 10-15 стоял белый Lexus. Из него выскочили четверо мужчин. Все они были в черном, в масках-балаклавах и начали кричать: "Полиция! Полиция! Не сопротивляться!". Я сначала не мог понять, что случилось, они сразу начали бить меня руками и ногами, а когда стал сопротивляться, то совсем озверели. Я чудом успел отцепить собаку, чтобы она не пострадала.

Мои руки заломали назад и застегнули наручники, а к голове приставили пистолет. Потом схватили меня за половые органы и затащили в машину.

– В багажник или в салон?

– Меня бросили на заднее сиденье, посередине между двумя похитителями. Еще двое сели впереди. Мне надели мешок на голову и продолжили избивать. Я задыхался, не видел куда меня везут, не понимал, сколько прошло времени – несколько раз терял сознание.

Потом автомобиль остановился в поле, меня вытащили и продолжили избивать. После этого снова бросили на заднее сиденье, а впереди сел один из похитителей. Он завел со мной разговор и тут я узнал его по голосу.

– При каких обстоятельствах вы его ранее видели?

– Этот человек приезжал с моей бывшей женой ко мне домой "разбираться". Требовал с меня переходник от нашей новой BMW X5. Когда я сказал, что не знаю его и не собираюсь с ним общаться, тот человек заявил: "Я покажу тебе, кто я такой", начал угрожать. Потом они сели в машину и уехали.

После мая я их не видел и не слышал. Наш брак давно был формальностью, в июне я подал в суд на развод, а Ирина (бывшая жена – Ред.), подала на раздел имущества.

– Похититель упомянул о вашей встрече?

– Он мне задал вопрос: "Ты знаешь, кто такая Ирина?", я ответил: "Ну конечно, это же моя бывшая жена". И тогда он сказал: "Она тебя заказала". Я ответил, что не делал ей ничего плохого, чтобы меня заказывать. Оставил ей бизнес, кучу оборотных средств... Но авто, квартиру мы должны поровну поделить. А в ответ от него услышал: "Она тебя заказала, ты должен деньги".

Он снова начал избивать меня и достал нож. И я стал соглашаться со всем, сказал, что дам деньги. Тогда услышал: "Ты должен отдать до конца недели 100 тысяч долларов, иначе твои близкие пострадают". Мне пригрозили чтобы не обращался в полицию, потому что у них там все схвачено.

Когда я на все согласился, меня выкинули из машины в поле, недалеко от села Прилиманское (Овидиопольский район Одесской области – Ред.). Примерно через полчаса я дошел до ближайшей АЗС, оттуда позвонил своей девушке и сказал, что жив.

– Ваш телефон забрали сразу после похищения?

– Забрали телефон, паспорт, банковские карточки, топливную карту и около тысячи долларов.

– Сколько времени вас удерживали?

– Я вышел с собакой из дому в 18:20, а в 22:30 позвонил с заправки. Потом на АЗС приехала моя девушка уже с полицейскими. Тогда я и узнал, что соседи видели, как меня били на улице, а потом увезли. Соседи сразу позвонили в полицию.

В общем, мы с полицейскими поехали в областную больницу, меня там осмотрели, сделали снимки головы и грудной клетки. Доктор сказал, что из-за COVID-19 меня госпитализировать не могут, лечиться буду дома.

– Травмы зафиксировали?

– Да. Сотрясение мозга, двойной перелом носа и т.д. Потом полиция открыла уголовное производство по факту похищения.

– Вы рассказали полицейским, что узнали одного из похитителей?

– Конечно. Рассказал, что он вместе с моей бывшей женой на его автомобиле приезжали ко мне. Дал полицейским номер той машины, телефон Ирины.

Через три дня меня вызвали опять в Одессу на опознание подозреваемых в похищении. Мне показали видео, на котором я узнал одного из них, а других нет. Опознал именно того, кто со мной разговаривал, требовал деньги, бил и душил. В полиции сказали: "Да, хорошо, разберемся".

– А что это за видео? Задержание по поводу вашего похищения?

– Это было видео задержания участников криминальной сходки в Одессе. Этот человек рассказывал, как его зовут и т.д.

(Местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 27 ноября в Одессе в отельно-ресторанном комплексе "Променада" сотрудники уголовного розыска задержали 18 участников криминальной сходки. Речь идет об "авторитетах" из Одессы и Черноморска. Некоторые были вооружены).

По моей информации, этого человека отпустили. А по делу о моем похищении ни его, ни мою бывшую жену не вызывали в полицию, не допрашивали – это я точно знаю. Хотя прошло уже почти три недели.

Я вспоминаю угрозы похитителей убить меня, мою семью, если я обращусь в полицию. Вспоминаю слова: "Нам все равно ничего не будет". А вчера, когда я вышел из квартиры, чтобы поехать на работу, увидел под дверью "привет": свиную голову и похоронный венок с лентой, на которой написано: "Юлечке от Димы". Юлия – имя моей девушки.

(Продолжение следует...)