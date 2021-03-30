Полиция установила человека, нарисовавшего свастику на Офисе президента
Правоохранители установили личность человека, который после погрома на Банковой 20 марта нарисовал свастику на здании Офиса президента Украины.
Об этом во вторник, 30 марта, в ходе доклада на внеочередном заседании Верховной Рады заявил глава Нацполиции Игорь Клименко. На своей странице в Facebook он уточнил, что свастика появилась на стене госучреждения в 21:35.
Клименко напомнил, что по состоянию на 30 марта сообщения о подозрении получили семь человек.
"И это еще не все подозрения. Продолжение следует", – написал он.
Также глава Национальной полиции назвал статьи Уголовного кодекса, по которым начато досудебное расследование:
1. ч.4 ст. 296 – хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений;
2. ч. 2 ст. 194 – умышленное уничтожение или повреждение имущества;
3. ч. 1 ст. 338 – надругательство над государственными символами;
4. ч. 1 ст. 436-1 – изготовление, распространение, а также публичное использование символики нацистского режима.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.
Уже 21 марта вход в ОП забили фанерой.
В полиции отметили, что по факту событий на Банковой было открыто уголовное производство.
В свою очередь организаторы акции заявили, что они не планировали бить окна.
Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что участники протеста были настроены на провокацию конфликта.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.