Полиция установила человека, нарисовавшего свастику на Офисе президента

Правоохранители установили личность человека, который после погрома на Банковой 20 марта нарисовал свастику на здании Офиса президента Украины.

Об этом во вторник, 30 марта, в ходе доклада на внеочередном заседании Верховной Рады заявил глава Нацполиции Игорь Клименко. На своей странице в Facebook он уточнил, что свастика появилась на стене госучреждения в 21:35.

Клименко напомнил, что по состоянию на 30 марта сообщения о подозрении получили семь человек.

"И это еще не все подозрения. Продолжение следует", – написал он.

Также глава Национальной полиции назвал статьи Уголовного кодекса, по которым начато досудебное расследование:

1. ч.4 ст. 296 – хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений;

2. ч. 2 ст. 194 – умышленное уничтожение или повреждение имущества;

3. ч. 1 ст. 338 – надругательство над государственными символами;

4. ч. 1 ст. 436-1 – изготовление, распространение, а также публичное использование символики нацистского режима.

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