На Буковине пограничник застрелился на служебном посту

На Буковине утром в воскресенье, 18 апреля, во время несения службы покончил с собой 24-летний сотрудник пограничного отряда.

Его нашли утром того же дня без признаков жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко в комментарии местному изданию "Чернівецький промінь".

"Предварительно, он применил в отношении себя огнестрельное оружие", – заявил он.

По его словам, ничего необычного в поведении парня не замечали. О предсмертной записке спикер не упомянул, возможно, погибший ее не оставил.

"Военнослужащий вел себя нормально, особым поведением не определялся. Почему имеет место этот случай, будут определять соответствующие службы", – сообщил Бровко.

Заявляется, что самоубийство пограничник якобы мог совершить из-за неразделенной любви, а его смерть не связана с прохождением военной службы.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

2 апреля в учебном центре "Десна" имени Ярослава Мудрого в Черниговской области застрелился из АК-74 25-летний военный, который служил по контракту. Пуля была у него с собой.