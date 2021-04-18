На Буковине пограничник застрелился на служебном посту
На Буковине утром в воскресенье, 18 апреля, во время несения службы покончил с собой 24-летний сотрудник пограничного отряда.
Его нашли утром того же дня без признаков жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко в комментарии местному изданию "Чернівецький промінь".
"Предварительно, он применил в отношении себя огнестрельное оружие", – заявил он.
По его словам, ничего необычного в поведении парня не замечали. О предсмертной записке спикер не упомянул, возможно, погибший ее не оставил.
"Военнослужащий вел себя нормально, особым поведением не определялся. Почему имеет место этот случай, будут определять соответствующие службы", – сообщил Бровко.
Заявляется, что самоубийство пограничник якобы мог совершить из-за неразделенной любви, а его смерть не связана с прохождением военной службы.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
2 апреля в учебном центре "Десна" имени Ярослава Мудрого в Черниговской области застрелился из АК-74 25-летний военный, который служил по контракту. Пуля была у него с собой.
В соцсетях ранее распространили жуткое видео якобы с самоубийством на Донетчине молодого украинского военнослужащего – прямо в воинской части и на камеру сослуживцев.
Самоубийство также произошло в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве. Как оказалось, покончил с собой 25-летний военный.
В Броварах Киевской области 26 января покончил с собой курсант Национальной академии внутренних дел. Он выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже.