С момента начала российской агрессии ни один житель Украины не может чувствовать себя в полной безопасности. Это крайне печальный, но тем не менее неоспоримый факт. В особенности это касается жителей временно неподконтрольных территорий.

Буквально несколько дней назад в посёлке Александровское, который находится под контролем боевиков "ДНР", произошла страшная трагедия: в результате взрыва погиб ребёнок, Дмитриев Владислав Сергеевич, 2016 года рождения. Я хотел бы выразить соболезнования родителям и близким мальчика. Боль вашей утраты невозможно сравнить ни с чем, ведь нет страшнее участи, чем хоронить собственного ребенка.

Мне действительно очень жаль покойного Владислава. Ребёнок стал жертвой этой чудовищной войны. Далеко не первой жертвой и, к сожалению, не последней. И самое ужасное то, как теперь эту трагедию пытаются вывернуть в свою сторону и извратить ряд всем нам известных личностей.

Сразу оговорюсь, что мне изначально не хотелось каким-либо образом комментировать гибель мальчика. Я считаю, что подобные действия являются неэтичными по отношению к родным и близким погибшего, которым и без того крайне тяжело. Проблема в том, что российские пропагандисты и их подпевалы из числа сепаратистских "журналистов" и "экспертов" плевать хотели на этику и мораль. И именно о их словах и действиях далее пойдёт речь. Мне крайне неприятно копаться в их грязных инсинуациях, но и пустить эти манипуляции на самотёк я тоже не могу. Об этом нужно говорить, и говорить беспристрастно, с холодной головой.

3 апреля пресс-служба "народной милиции ДНР" (аналог вооружённых сил у сепаратистов) сделала заявление о том, что якобы военнослужащие 59 ОМПБр ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывчатым устройством. По версии боевиков "ДНР", сброс взрывчатки был произведён над н.п. Александровское вблизи дома по адресу ул. 2-я Дорожная, д. 36. Они утверждают, что именно в результате произведенного взрыва погиб Владислав, о котором я уже рассказывал ранее, а его бабушка, Терентьева Наталья Ивановна, 1954 года рождения, получила осколочные ранения головы и сотрясение мозга. Как сообщили очевидцы, сама трагедия произошла 2 апреля.

Для начала необходимо сказать насколько слов о том, что некоторые СМИ, как украинские, так и оппозиционные российские, усомнились в существовании мальчика. В тот же миг пропагандистская машина РФ обрушила на них целый град из обвинений в бесчеловечности. Но возникает логичный вопрос: как еще адекватные люди должны реагировать на такие заявления от авторов "распятого мальчика", "визитки Яроша", "смеющегося лётчика" и прочего бреда? Естественно, слова "чиновников ДНР" ставятся под сомнения. Как вы хотите, чтобы вам доверяли, когда вам не всегда верят даже ваши преданные последователи? Классическая ситуация из эзоповской басни про пастушка, который кричал "Волки!": российская пропаганда стала жертвой своей же лжи. Круг замкнулся.

Официальный Кремль тоже высказался по поводу данной трагедии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Я не располагаю верифицированной информацией относительно гибели этого ребёнка. У меня нет повода сомневаться в правдивости данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счёт. Трудно представить, чтобы вокруг гибели ребенка делали фейковые новости". Кажется, кто-то забыл о "распятом мальчике", которого я уже упомянул. Песков не стесняясь говорит о том, что никаких фактов, указывающих на вину Украины, нет, но тем не менее не стесняется обвинять нашу страну… да просто потому что. И всё! Официальная позиция РФ выходит за границы понимания.

Не отстают от властей РФ и их цепные пропагандисты. Не буду вторить их заявлениям – всем и так понятно, о чём они говорят. Но отдельно скажу про видео с похорон Владислава, которое опубликовало одно из пророссийских СМИ (ссылку прикреплять не буду, чтобы не популяризировать их "контент"). Очень сложно видеть убитых горем родственников, сердце обливается кровью. Вот только непонятно, зачем там присутствовала Татьяна Монтян, которая неоднократно была замечена в пособничестве "ДНР". Она сама пояснила, что приехала "засвидетельствовать" смерть мальчика, что само по себе абсурдно. Первый вопрос, который Монтян сходу задала родственникам: "ОСБЕ так и не появилось?". Всё остальное её интересовало довольно слабо. Тем не менее, Монтян проговорилась по поводу одной из деталей гибели Владислава: "Конечностей у ребенка нет". Это же в разговоре подтвердили и близкие погибшего. Данный факт противоречит официальной версии, которую озвучили "власти ДНР": ребенок погиб от осколочных ранений.

Да и вообще само заявление пророссийских боевиков вызывает больше вопросов, чем ответов. Как известно, Александровское находится на расстоянии 10-15 км от линии разграничения, что довольно много для обычного БПЛА. Кроме того, стоит учитывать тот факт, что крайнее опасно управлять беспилотником, сидя прямо на этой линии перед позициями боевиков. Соответственно, расстояние от предполагаемого оператора беспилотника до места трагедии должно значительно превышать вышеуказанные значения. Значит сразу можно отбросить квадрокоптеры и прочие любительские игрушки. Такую дальность могут иметь лишь профессиональные дорогостоящие устройства – боевые дроны. Тогда возникают сомнения в правдивости заявлений очевидцев, на которые ссылались боевики "ДНР", о том, что они якобы видели беспилотник, который сбросил взрывчатку. Ведь боевые дроны летают довольно высоко, заметить их невооруженным взглядом крайне сложно.

С другой стороны, в социальных сетях начала появляться информация от жителей округи о том, что причиной гибели ребёнка стала не бомба, сброшенная с беспилотника, а мина, которую дедушка погибшего хранил во дворе с 2014 года.

Исходя из всего, что известно на данный момент, выводы напрашиваются крайне неоднозначные. Нам известно, что Владислав погиб из-за срабатывания некого взрывчатого устройства. Характер ранений, о которых заявляли боевики "ДНР", может указывать на то, что это был заряд, который вполне можно закрепить на самом обычном БПЛА. В то же время, родственники погибшего заявляют совсем о других, более тяжких травмах – оторванных конечностях. Такие последствия взрыва являются слишком тяжелыми для взрывчатки, которую может транспортировать обычный гражданский беспилотник. Также, украинские военные физически не могли управлять обычным БПЛА на том расстоянии, на котором Александровское находится от линии фронта. В свою очередь, боевой дрон точно не могли бы заметить очевидцы, на которых ссылались "власти ДНР", а его заряды более смертоносны, чем обычная самодельная взрывчатка. При таком взрыве бабушка не смогла бы выжить. Более того, пострадала бы вся округа.

Исходя из всего вышесказанного наиболее правдоподобной версией является мина направленного действия, которая взорвалась рядом с пострадавшими. Единственное, что непонятно в такой ситуации: каким образом мина попала в жилые кварталы? Боюсь, что мы никогда так и не узнаем правды.

Я не хочу прослыть конспирологом и не буду утверждать, что погибшему ребёнку российским стратегами была уготована участь "сакральной жертвы" для начала полномасштабного наступления. Но пока я писал эту статью в СМИ появилась информация о том, что в Донецке в жилом доме взорвался пакет со взрывчаткой. Всё это начинает напоминать книгу "ФСБ взрывает Россию" и её экранизацию "Покушение на Россию". Но я не Дмитрий Песков, чтобы разбрасываться пустыми обвинениями. Каждый делает выводы для себя сам. В любом случае, можно с уверенностью сказать, что российская пропаганда снова проявила чудеса неразборчивости в методах и лицемерно использовала эту ситуацию в своих интересах.

Молох российского империализма не жалеет никого и не останавливается ни перед чем. Страдают люди, гибнуть дети и это будет продолжаться, пока сапог российского оккупанта топчет нашу землю, а коллаборационисты отъедают себе морды. Но авторитарные режимы не вечны и однажды они ответят за все и за всех.

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