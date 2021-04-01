'Погибшие' побратимы пришли к подозреваемому в погромах под ОП Сорду: он сделал признание на видео

К подозреваемому в погромах под Офисом президента Владиславу Стафийчуку (Владу Сорду) пришли ветераны АТО, о которых он говорил как о погибших под Иловайском.

Как сообщил в Facebook бывший доброволец ДУК "Правый сектор" Андрей Шкипер, он с побратимами посетил Сорда в Виннице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Шкипера, встреча с Владом состоялась в адекватной форме, без драк, криков и эмоций.

"Мы обсудили слова Сорда об участии в группе "ПС" под командованием друга Тезки в Иловайском котле. В итоге Влад подтвердил, что с нами в Иловайске ни был; Влад извинился за то, что нас "похоронил", – отметил атошник.

Также Сорд пообещал написать публикацию, которая будет подтверждением всего описанного выше.

"Хочу подчеркнуть, что мы не пытаемся принизить заслуги Влада перед Родиной и оспорить его пребывания в АТО, потому что он действительно воевал. Все, чего мы хотели – это расставить людей, события и поступки на свои места", – добавил Шкипер.

Напомним, Сорд якобы солгал о погибших под Иловайском побратимах. На самом деле люди, о которых он рассказал, живые и даже никогда с ним не служили.

Как сообщал OBOZREVATEL: