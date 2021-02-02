Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске назвал себя "ангелом смерти" и озвучил причину мести

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Поджигатель 'Эпицентра'

Вероятный поджигатель торгового центра "Эпицентр" в Первомайске может быть психически больным. Он заявил, что пошел на преступление, чтобы отомстить директору сети "за издевательство над людьми".

Судя по видео, опубликованным "Преступности.НЕТ", мужчина неоднократно снимал ролики, в которых называл себя "ангелом смерти". Как доказательство этого украинец показывал родимое пятно на ноге (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Вероятный поджигатель

Причину поджога задержанный пояснил полицейским. Судя по словам мужчины, у него неприязненные отношения с директором или владельцем торгового центра.

"Владелец "Эпицентра" еще 20 лет назад отрезал людям носы, уши, замораживал их и продавал в Европу. Таким образом он и поднялся. Из-за мести я ему спалил хотя бы один магазин. Я лично с ним знаком, но сейчас не знаю, как он выглядит. Возможно он сделал себе пластическую операцию", – говорил поджигатель.

Регушевский Николай Николаевич

Известно, что виновник ЧП в январе 2021 года развелся со своей женой. У пары есть общий ребенок, а экс-супруга подавала иск на взыскание алиментов.

Также ранее он разместил в сети свое резюме. Там указано, что в 2006 году он окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности "Судовые котлы и атомные реакторы". Мужчина работал на Запорожском судостроительно-судоремонтном заводе. В одном из резюме также заявляется, что в 2015 году он работал ведущим инженером-конструктором в Гамбурге.

Добавим: мэр Первомайска Олег Демченко заявил, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишут "Новости-N".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Местные жители сняли видео пожара с дрона, благодаря которому можно оценить масштаб ЧП.

  • По данным СМИ, подозреваемый – Регушевский Николай Николаевич, 20.02.1983 года рождения.

  • Виновника инцидента задержали. Известно, что 37-летний мужчина зашел в "Эпицентр" с ножом и топором и поджег помещение изнутри.

  • Правоохранители опубликовали фотографию задержанного и заявили, что подозреваемому грозит вплоть до пожизненного заключения.

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