Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске назвал себя "ангелом смерти" и озвучил причину мести

Вероятный поджигатель торгового центра "Эпицентр" в Первомайске может быть психически больным. Он заявил, что пошел на преступление, чтобы отомстить директору сети "за издевательство над людьми".

Судя по видео, опубликованным "Преступности.НЕТ", мужчина неоднократно снимал ролики, в которых называл себя "ангелом смерти". Как доказательство этого украинец показывал родимое пятно на ноге (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Причину поджога задержанный пояснил полицейским. Судя по словам мужчины, у него неприязненные отношения с директором или владельцем торгового центра.

"Владелец "Эпицентра" еще 20 лет назад отрезал людям носы, уши, замораживал их и продавал в Европу. Таким образом он и поднялся. Из-за мести я ему спалил хотя бы один магазин. Я лично с ним знаком, но сейчас не знаю, как он выглядит. Возможно он сделал себе пластическую операцию", – говорил поджигатель.

Известно, что виновник ЧП в январе 2021 года развелся со своей женой. У пары есть общий ребенок, а экс-супруга подавала иск на взыскание алиментов.

Также ранее он разместил в сети свое резюме. Там указано, что в 2006 году он окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности "Судовые котлы и атомные реакторы". Мужчина работал на Запорожском судостроительно-судоремонтном заводе. В одном из резюме также заявляется, что в 2015 году он работал ведущим инженером-конструктором в Гамбурге.

Добавим: мэр Первомайска Олег Демченко заявил, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишут "Новости-N".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В городе Первомайск Николаевской области 2 февраля сгорел торговый центр "Эпицентр", расположенный на улице Федора Достоевского.