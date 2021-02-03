Поджигатель "Эпицентра" проломил голову охраннику: врачи рассказали о его состоянии

София Закревская
София Закревская
Расследования
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Поджигатель 'Эпицентра' проломил голову охраннику: врачи рассказали о его состоянии

Охранника "Эпицентра", на которого с топором напал 37-летний поджигатель, прооперировали. Сейчас мужчина уже пришел в себя, его состояние стабильное.

Нападающий нанес потерпевшему тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу с рубленой раной головы, сообщает ТСН.

"Ему топором прорубили голову, лобную кость полностью. Мы его сразу забрали в операционную, промыли рану, убрали кости, которые ушли в череп. Больной сейчас уже стабилен, в сознании, уже общается", – рассказал врач Первомайской больницы Василий Поврозник.

Пострадавший пообщался с руководством сети "Эпицентр" насчет компенсации лечения. Второй охранник пострадал меньше, его уже отпустили домой.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Местные жители сняли видео пожара с дрона, благодаря которому можно оценить масштаб ЧП.

  • По данным СМИ, подозреваемый – Регушевский Николай Николаевич 1983 года рождения.

  • Виновник инцидента задержали. Известно, что 37-летний мужчина зашел в "Эпицентр" с ножом и топором и поджег помещение изнутри.

  • Правоохранители опубликовали фотографию задержанного и заявили, что подозреваемому грозит вплоть до пожизненного заключения.

  • Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске может быть психически больным. Он заявил, что пошел на преступление, чтобы отомстить директору сети "за издевательства над людьми".

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