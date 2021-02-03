Поджигатель 'Эпицентра' проломил голову охраннику: врачи рассказали о его состоянии

Охранника "Эпицентра", на которого с топором напал 37-летний поджигатель, прооперировали. Сейчас мужчина уже пришел в себя, его состояние стабильное.

Нападающий нанес потерпевшему тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу с рубленой раной головы, сообщает ТСН.

"Ему топором прорубили голову, лобную кость полностью. Мы его сразу забрали в операционную, промыли рану, убрали кости, которые ушли в череп. Больной сейчас уже стабилен, в сознании, уже общается", – рассказал врач Первомайской больницы Василий Поврозник.

Пострадавший пообщался с руководством сети "Эпицентр" насчет компенсации лечения. Второй охранник пострадал меньше, его уже отпустили домой.

Как сообщал OBOZREVATEL :

В городе Первомайск Николаевской области 2 февраля сгорел торговый центр "Эпицентр", расположенный на улице Федора Достоевского.