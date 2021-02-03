Поджигатель "Эпицентра" проломил голову охраннику: врачи рассказали о его состоянии
Охранника "Эпицентра", на которого с топором напал 37-летний поджигатель, прооперировали. Сейчас мужчина уже пришел в себя, его состояние стабильное.
Нападающий нанес потерпевшему тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу с рубленой раной головы, сообщает ТСН.
"Ему топором прорубили голову, лобную кость полностью. Мы его сразу забрали в операционную, промыли рану, убрали кости, которые ушли в череп. Больной сейчас уже стабилен, в сознании, уже общается", – рассказал врач Первомайской больницы Василий Поврозник.
Пострадавший пообщался с руководством сети "Эпицентр" насчет компенсации лечения. Второй охранник пострадал меньше, его уже отпустили домой.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В городе Первомайск Николаевской области 2 февраля сгорел торговый центр "Эпицентр", расположенный на улице Федора Достоевского.
Местные жители сняли видео пожара с дрона, благодаря которому можно оценить масштаб ЧП.
По данным СМИ, подозреваемый – Регушевский Николай Николаевич 1983 года рождения.
Виновник инцидента задержали. Известно, что 37-летний мужчина зашел в "Эпицентр" с ножом и топором и поджег помещение изнутри.
Правоохранители опубликовали фотографию задержанного и заявили, что подозреваемому грозит вплоть до пожизненного заключения.
Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске может быть психически больным. Он заявил, что пошел на преступление, чтобы отомстить директору сети "за издевательства над людьми".