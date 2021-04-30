Подсанкционный Фирманюк назвал украинские компании, которые должны быть в списке СНБО

Орест Фирманюк, который по версии СБУ, СНБО и президента Украины входит в топ контрабандистов страны, считает, что в санкционный список также должны были включить такие компании, как "Эпицентр", "Сильпо" и АЗС "ОККО".

Об этом он заявил в интервью УНН, отметив, что в списке СНБО, как минимум, не хватает этих компаний.

"Если взять уровень имен и деятельность компаний, которые стоят в санкционном списке, то в нем должны быть "Эпицентр", "Сильпо", сеть АЗС "ОККО" и т.д." – указал Фирманюк.

Также он заявил, что ликвидировать схемы на границе можно за два дня и без участия СБУ, но при политической воле.

"Если называть вещи своими именами, то товарная контрабанда – всегда была и будет бизнесом любой власти, ибо эта деятельность – источник быстрых денег для власти. И без ее сопровождения она не может существовать. И для борьбы с этим явлением санкции не нужны. Таможня плюс налоговая, даже без СБУ, легко остановят любую товарную контрабанду", – считает он.

Фирманюк также добавил, что без согласования на высшем уровне "не может въехать в Украину полная фура товара под видом пустой мимо таможни".

"Это я вам как логист говорю. Это невозможно. С согласования – да. Но это согласование платное. Куда идут эти деньги и сколько едет таких фур, можно долго фантазировать", – резюмировал Фирманюк.

Поэтому он заявил, что всецело поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского криминализировать товарную контрабанду.