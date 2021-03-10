Подрыв на Донбассе трех воинов ВСУ: подозрение вручили экс-начальнику инженерной службы

Бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей Вооруженных сил Украины сообщили о подозрении по делу гибели трех военнослужащих в Донецкой области.

Его подозревают в халатном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК). Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора на официальном сайте.

Как установило следствие, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и ограждения группы противотанковых мин, которые лежали на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района.

Военный также не проинформировал командование об местонахождении мин, не принял мер по охране этого участка местности и разминировании взрывоопасных предметов, заявили в ОГП.

В результате 14 февраля 2021 года трое военнослужащих ВСУ подорвались на минах и погибли на месте происшествия.

Напомним:

В результате взрыва погибли капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Все они служили в 81 отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

Войтенко и Алексеенко были родом из Кременчуга, а Мироненко – из Харькова. Мэр Кременчуга объявил в городе двухдневный траур из-за гибели защитников Украины.

После случившегося президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону ООС для установления всех обстоятельств взрыва.

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