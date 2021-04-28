Подрыв грузовика ВСУ на Донбассе квалифицировали как теракт: фото последствий

Подрыв на Донбассе 27 апреля грузового автомобиля военнослужащих Вооруженных сил Украины, в результате которого один воин погиб и еще трое получили ранения, квалифицировали как террористический акт.

Луганская областная прокуратура начала расследование по этому факту. Пресс-служба ведомства также показала фото последствий взрыва (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным следствия, трагедия произошла примерно в 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области, когда автомобиль ГАЗ-66 ВСУ наехал на неустановленное взрывное устройство.

Пока проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратурой возбуждено дело по ч. 3 ст. 258 УК Украины (Террористический акт, повлекший гибель человека).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним: 27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" при подрыве военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военный из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью, еще трое получили ранения.

Стало известно имя погибшего – это 30-летний старший сержант Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области.

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