Изнасилование и смерть 16-летней Марии на Полтавщине: суд отправил подругу под домашний арест

Комсомольский городской суд Полтавской области избрал меру пресечения подруге скончавшейся после изнасилования в с. Бреусовка 16-летней ученице лицея.

Судебное заседание, во время которого избиралась мера пресечения 17-летней Наталье, состоялось 5 июля в Горишних Плавнях. Как рассказала OBOZREVATEL пресс-секретарь суда Людмила Бородай, подозреваемую отправили под круглосуточный домашний арест сроком на месяц.

25 июня Наталье предъявили подозрение в неоказании помощи подруге, когда та находилась в опасном для жизни состоянии, а в результате умерла.

Напомним, 16-летняя Мария Бондаренко отдыхала вместе с подругой Натальей, ее парнем Станиславом (20 лет), его младшим братом Артемом и его другом Владиславом (обоим по 15 лет). Компания собралась в доме подруги Марии.

Все выпивали, а затем Марию изнасиловал, по данным следствия, 15-летний Владислав. Когда утром друзья девушки обнаружили ее в машине мертвой, то вывезли тело за пределы села и выбросили на обочину.

По предварительным данным, 16-летняя Мария Бондаренко скончалась в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. По словам собеседников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, у девушки был шанс выжить, если бы ей вовремя оказали помощь, а не оставили умирать в автомобиле.

Подозреваемый в изнасиловании находится под стражей, как и его старший товарищ, который якобы подговаривал подростка изнасиловать девушку.

Подробно о трагедии в Полтавской области можно прочитать тут. По информации следствия, 15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела.

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