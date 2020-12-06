Подросток, в которого стрелял мужчина в Николаеве, показал ранение

16 летний подросток, в которого стрелял из травматического оружия мужчина в Николаеве, показал рану от пули.

Снимок опубликовал Telegram-канал КБ. Пуля попала в левую нижнюю часть спины.

Ранение, которое получил подросток, оказалось не проникающим.

Как сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области, по факту стрельбы возле спортивного комплекса "Надежда" открыли уголовное производство.

43-летний правонарушитель отдал правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, пистолет с патронами травматического действия. Также он предъявил разрешительные документы на право ношения и хранения оружия.

По его словам, он использовал пистолет из-за того, что подросток якобы попытался его побить.

Пострадавший парень в присутствии матери заявил, что претензий к мужчине, который в него стрелял, не имеет.

Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).

Правоохранители подчеркнули, что хулиганские действия в общественном месте, совершенные с применения оружия, выходят за рамки личного обвинения, поскольку представляют опасность для всех окружающих.

Как писал OBOZREVATEL, в Николаеве мужчина во время конфликта с подростками начал по ним стрелять. Конфликт произошел на площадке для катания на скейтах.