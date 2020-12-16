Убийство женщины-таксиста на Одесщине: всплыли детали резонансного ЧП

Женщина, которую убили 15 декабря в Одесской области, жила в г. Южное и работала в местной службе такси.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, погибла Инесса Тютюнник. 55-летняя женщина давно занималась частным извозом.

"Ее хорошо знали в городе, она долгое время была единственной женщиной-таксистом", – рассказал наш собеседник.

В такси "Авто Лидер" (г. Южное) нашим журналистам подтвердили, что Инесса работала у них, однако подробности рассказать отказались.

Местные жители говорят, на заказы этой службы она выезжала вот уже несколько лет.

"Всегда такая улыбчивая, общительная, с ней было очень приятно и безопасно ездить. Она отличный водитель", – рассказал один из клиентов.

Таксисты из Южного говорят, что в последнее время она работала только в ночные смены, но с чем это было связано – не знают. Тело женщины нашли 15 декабря в районе села Любополь Лиманского района Одесской области.

По предварительной информации, она скончалась от ножевых ранений. Возможно была изнасилована, с нее сняты брюки.

Сожженный автомобиль таксистки обнаружили немного дальше, в районе Суворовского кладбища.

В полиции Одесской области OBOZREVATEL подтвердили сам факт убийства.

"Идет расследование. Можем только подтвердить, что обнаружено тело женщины со следами насилия, и все", – рассказали в полиции.

Как выяснили наши журналисты, Инесса Тютюнник родилась в 1965 году в Казахстане, она гражданка Украины. Много лет прожила в городе Южное Одесской области. На нее давно зарегистрировано малое предприятие "Росток" (розничная торговля продуктами, напитками и табачными изделиями). У женщины осталась 25-летняя дочь.