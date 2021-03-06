Подробности ДТП под Одессой: столкнулись два авто с полицейскими, погиб 32-летний офицер

Вследствие столкновения служебных автомобилей полиции Toyota Prius и Hyundai Sonata, которое произошло под Одессой вечером в пятницу, 5 марта, погиб старший лейтенант полиции, сотрудник Могилев-Подольского райотдела полиции в Винницкой области.

Вместе с тремя коллегами он ехал в Одессу, когда их "Соната" влетела в разворачивающийся "Приус" одесских патрульных, сообщает "Думская", ссылаясь на источник в полиции.

За рулем "Сонаты" находился капитан, а на пассажирских сидениях – лейтенант, старший лейтенант и подполковник полиции. Смертельная авария произошла возле КПП "Дачное" на киевской трассе.

Погибший на месте ДТП 32-летний старший лейтенант проживал в городе Ямполь Винницкой области. Двое его коллег с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в 11-ю больницу Одессы, третий, подполковник, от госпитализации отказался.

Виновник аварии, водитель Toyota Prius, – 26-летний житель Одессы, лейтенант полиции – в момент аварии вместе с двумя другими патрульными, 30 и 28 лет, находился при исполнении служебных обязанностей. Их троих также госпитализировали с травмами.

По данным полиции, виновник ДТП спровоцировал аварию, так как разворачивался с выключенными спецсигналами и не предоставил преимущество в движении Hyundai Sonata, которую вследствие столкновения отбросило на отбойник.

Водитель Toyota Prius и двое его коллег временно отстранены от службы. В их отношении начата служебная проверка. Виновнику аварии по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего) грозит от 3 до 8 лет тюремного срока.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта вблизи города Кашице в Польше рейсовый автобус Познань-Херсонс украинцами попал в аварию. Шесть человек погибли, еще 35 были ранены.