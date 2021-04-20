Подразделения СБУ по всей Украине перевели в режим повышенной готовности

В Украине Служба безопасности проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства. Ведомство перевело в режим повышенной готовности подразделения во всех регионах.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Укринформу". По его словам, эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики со стороны государства-агрессора побуждают силовиков к адекватным мерам противодействия.

"Служба безопасности не только борется с последствиями проблем, а предотвращает их, действуя на опережение. Поэтому, конечно, СБУ постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины. Мы адаптируем свою работу в зависимости от актуальных вызовов времени. В то же время ее часть может быть непубличной", – пояснил он.

Дехтяренко отметил, что в режим повышенной готовности на сегодня переведены сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных. Также усилены контрразведывательные и оперативно-розыскные составляющие деятельности Службы. В большинстве регионов уже проводятся или вскоре пройдут запланированные масштабные антитеррористические учения.

Спикер подчеркнул, что СБУ круглосуточно прилагает все усилия, чтобы украинцы были максимально защищенными. Комментируя возможные провокации на майские праздники, о которых писали некоторые СМИ, Дехтяренко подчеркнул, что право граждан на мирные собрания является неотъемлемой частью демократии, однако они должны проходить в рамках закона и с учетом сложной эпидситуации и карантинных ограничений, действующих в регионах.

Он напомнил, что страна-агрессор проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе, а также может провоцировать акции протеста и беспорядки.

"Следует помнить, что сегодня наша страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны РФ. И речь идет об информационных спецоперациях, распространении панических настроений, провоцировании акций протеста и беспорядков. Все это – отдельное направление работы российских спецслужб. Мы это прекрасно понимаем и противодействуем. Не только под какие-то конкретные даты, а системно", – подытожил Дехтяренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ показали, как противодействуют гибридным информационным угрозам Украине. С начала года киберспециалисты Службы локализовали почти 350 потенциальных атак.