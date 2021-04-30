Подполковник присвоил топливо для зоны ООС на 1,8 млн гривен – ГБР

Подполковнику Вооруженных сил Украины сообщили о подозрении в причастности к присвоению топлива почти на 1,8 млн гривен, которое предназначалось для зоны ООС.

По данным Государственного бюро расследований, военный действовал в составе преступной группы. Об этом сообщается на сайте ГБР в четверг, 29 апреля.

Речь идет о главном специалисте Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла командования Сил логистики ВСУ.

Следствие установило, что подполковник систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных Сил ВСУ через подчиненный Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове.

Так, 60 тысяч кг горючего, которое должно было попасть в ООС, было направлено в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевщине. Там заместитель командира сбывал его автозаправочные станции. Ущерб государству составил 1 766 180 гривен.

Подполковник подозревается в завладении военным имуществом (повторно) в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 УК). Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

"Другим лицам, причастным к совершению указанного преступления, сообщено о подозрении раньше", – добавила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 27 апреля США передали Вооруженным силам Украины помощи почти на 8 миллионов долларов, которая среди прочего будет направлена на усовершенствование управления и связи.