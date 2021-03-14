Подозревают все село, а родных Маши Борисовой просто изматывали допросами: на Херсонщине продолжают искать убийцу девочки

Родные семьи Маши Борисовой, которая пропала 7 марта на Херсонщине, а через четыре дня была найдена мертвой в мешке в заброшенном сарае, говорят, что возмущены тем, что сейчас рассказывают о родителях девочки.

Об этом OBOZREVATEL сообщили люди, близкие к этой семье. По их словам, маму Маши несправедливо обвиняют в том, что она якобы злоупотребляет спиртными напитками. "Семья действительно живет очень бедно. Раньше проблемы со спиртным у мамы, может, и были. Но после развода пару лет назад она взяла себя в руки. Занимается детьми, работает, где может. И Маша, и старший брат голодными никогда не ходили", – рассказала одна из родственниц.

Также она уточняет, что старший брат Маши в тот день, 7 марта, пришел домой раньше сестры. Мама звала девочку покушать, но она отпросилась еще погулять с подружками. Чуть позже мать спускалась в подвал за дровами и стала звать дочь.

Но Маши нигде не было. Она опросила подружек, потом позвонила родным в соседние села, чтобы позвать на помощь в поисках ребенка. Тогда же обратилась в полицию.

"Полиция сейчас подозревает всех жителей села мужского пола. Примерно десять человек они вызывали к себе. Конкретного подозреваемого у них нет. Очень некорректно они вели себя с мамой во время поисков. Говорили, что, мол, рассказывай, кто и куда увез дочь, ты все знаешь, нам экстрасенс сказал. Наверное, тут бухаешь, дочь убила и закопала. Представляете, все это приходилось выслушивать несчастной маме!

А бабушка Маши после тяжелой операции, на нее тоже психологически давили, говорили, что ты знаешь, кто увез девочку. Постоянные допросы тоже очень тяжело действовали на старшего брата Маши, его даже пришлось возить к психологу", – говорит OBOZREVATEL еще одна родственница.

Также пишут, что якобы мама, когда нашли тело дочери, вела себя спокойно. "Это неправда. Сначала маме позвонили из полиции и сказали, что нашли окровавленные вещи. Возможно, они так готовили ее к страшной новости. Мама сильно плакала и рвалась на то место, ей врач сделала успокоительный укол. Потом приехали близкие и ей сказали, что Машу нашли. Она с родными бросилась туда, но ее не пустили, закрыли в доме вместе с психологом и врачом. После этого должен был быть допрос. Мама выла от горя. Все эти дни поисков она практически ничего не ела, находилась на успокоительных, она была просто измотана. Мама буквально постарела лет на десять, ее невозможно узнать", – рассказывают родные.

После того, как нашли тело ребенка, полиция пустила собак по следу. По словам жителей села, якобы собака привела в дом крестного Маши, а также якобы бросалась на мужчину, который и нашел тот мешок.

О крестном пишут в группах в соцетях, что прозвище в селе у него Фикса. Ранее якобы его подозревали в участии в убийстве бабушки, но вина не доказана. У него есть семья, двое детей. Сейчас селяне настроены против них, хотя никаких доказательств его вины еще нет. Вечером 11 марта, когда нашли Машу, в доме у крестного было много полиции.

Также в полицию возили папу ребенка.

Местные жители отмечают, что тело девочки подбросили на следующую ночь после того, как полиция официально прекратила поиски ребенка на территории села. Тогда волонтеров попросили больше не топтаться по селу, поскольку все, что можно было, уже осмотрели по несколько раз. Добровольцы стали осматривать территорию вокруг Счастливого.

То есть в ту ночь в населенном пункте было намного меньше людей, и преступник смог перетащить тело в заброшенный сарай.

Родные отмечают, что Маша была очень доверчивой, доброй и общительной девочкой, она легко шла на контакт. Всегда первой бросалась кому-то помочь. Возможно, она доверилась убийце, даже не подозревая что с ней может случиться.

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