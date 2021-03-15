Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой уже насиловал ребенка в этом селе на Херсонщине, – местный житель

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой на Херсонщине 62-летний Николай В. ранее уже совершал подобное преступление прямо в этом селе Счастливое.

Как рассказал OBOZREVATEL один из местных жителей, этот человек много лет назад изнасиловал маленького мальчика. При чем совершил это в зверской форме – покалечил ребенка ершиком для унитаза.

"Этот ребенок уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот нелюдь отсидел срок за это преступление и снова вернулся сюда. И живет в одном селе с этим мальчиком", – говорит OBOZREVATEL местный житель.

Николай В. совершил попытку суицида в тот момент, когда к нему второй раз постучалась полиция. Правоохранители вернулись за образцами ДНК, а он решил, что пришли его арестовывать, и порезал себе вены. Чем и выдал себя.

Известно, что в село Счастливое на Херсонщину Николай В. переехал давно из России, где он также отбывал наказание за какое-то преступление.

"У нас тут стоят заброшенные квартиры, так что купить жилье не трудно. Они купили квартиру в 2-этажном доме. У него было двое сыновей, они учились в нашей школе. Потом выросли и уехали жить в Россию. Его жена тоже вроде от него ушла", – рассказывает мужчина.

Также о подозреваемом говорят, что человек он нехороший. Мог цепляться к молодежи, провоцировать конфликт. "Практически всегда он был пьян. Когда сильно напивался, то у него была и белая горячка. Нигде не работает, перебивается временными заработками. С отцом Маши он не дружил, но вместе они тоже выпивали", – говорит OBOZREVATEL житель Счастливого.

Также жители села рассказывают, что полиция тут обошла многие квартиры и дома. Выяснилось, что тут проживают бывшие заключенные, которые отбывали сроки за разные преступления. Стало известно, что некоторые подозревались в воровстве.

"Мы теперь многое узнали о наших соседях", – говорит одна из местных жительниц.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

• Тело Марши Борисовой, которая исчезла 7 марта в Счастливом Алешковского района, было спрятано в мешке за старым сараем на территории села. Ранее это место проверяли несколько раз.

• К поискам ребенка были привлечены две сотни полицейских и нацгварейцев, также помогали местные жители и десятки волонтеров.

• По предварительной оценке, девочку задушили. Начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин также заявил, что жертва, возможно, перед смертью была изнасилована.