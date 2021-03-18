Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой смотрел детское порно – полиция

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой в интернете смотрел порно с детьми. К тому же на него поступали жалобы от женщин.

Об этом в Facebook написал начальник полиции в Херсонской области полковник Александр Прокудин.

"В истории поисковых запросов на его компьютере обнаружены многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией. Как выяснилось, ранее были жалобы женщин на его поведение. В последний момент отказывались от своих слов, потому что же "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает", – сообщал полицейский.

Прокудин напомнил, что подозреваемый ранее совершил четыре преступления, одно из которых характеризуется особой жестокостью.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый принес щетку для чистки доильных аппаратов с целью причинения потерпевшему телесных повреждений. Подозреваемый ввел щетку в анальное отверстие потерпевшего", – говорилось в приговоре суда 17 августа 2000 года.

Полицейский добавил, что подозреваемый начал сотрудничать со следствием.

"Утверждает, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. От проведения следственного эксперимента отказывается, поскольку опасается за свою жизнь из-за возможной мести односельчан", – отметил он.

Прокудин сказал, что было получено еще одно заключение молекулярно-генетической экспертизы, которая доказала, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. ДНК погибшей также найдены в жилье и на одеяле подозреваемого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Машу Борисову, которая исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области, нашли мертвой днем 11 марта.