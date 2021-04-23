Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой покончил с собой в СИЗО

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой с Херсонщины покончил с собой, находясь в следственном изоляторе. Он повесился.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник. По его сведениям, 23 апреля около 5:30 охрана СИЗО заметила, что мужчина висит в своей камере. По предварительным данным, подозреваемый ушел из жизни добровольно. Оставлял ли он предсмертную записку, пока неизвестно.

Однако, как пишет местное издание "Новый день", она таки была. Ее якобы забрала следственно-оперативная группа из Херсонского отдела Национальной полиции, сотрудники которого осматривали камеру.

Содержание документа не разглашается, но, по неофициальной информации, погибший просил прощения у своей дочери и еще раз настаивал на якобы своей невиновности.

Из-за опасений, что в общей камере над 62-летним подозреваемым устроят самосуд другие арестанты, его поместили в "бокс", где находился такой же подозреваемый в тяжелом преступлении более младшего возраста.

Мужчина дождался, пока тот уснет, порвал постельное белье, сделал из него веревку, которую прицепил к оконной решетке, и повесился.

Когда сокамерник проснулся, то позвал на место ЧП инспектора. Но самоубийца был уже мертв.

Показательно, что в личном деле арестованного, которое находится в СИЗО, фигурировала пометка, что он имеет склонность к суициду. Однако в камере покойный до последнего момента вел себя спокойно – не нарушал режим, не отказывался от еды, а с 58-летним сокамерником не конфликтовал.

Напомним, когда полицейские пришли домой к подозреваемому для задержания, то нашли его с порезанными венами. Тогда мужчину удалось спасти.

Как сообщал OBOZREVATEL: