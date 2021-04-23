Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой покончил с собой в СИЗО
Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой с Херсонщины покончил с собой, находясь в следственном изоляторе. Он повесился.
Об этом OBOZREVATEL сообщил источник. По его сведениям, 23 апреля около 5:30 охрана СИЗО заметила, что мужчина висит в своей камере. По предварительным данным, подозреваемый ушел из жизни добровольно. Оставлял ли он предсмертную записку, пока неизвестно.
Однако, как пишет местное издание "Новый день", она таки была. Ее якобы забрала следственно-оперативная группа из Херсонского отдела Национальной полиции, сотрудники которого осматривали камеру.
Содержание документа не разглашается, но, по неофициальной информации, погибший просил прощения у своей дочери и еще раз настаивал на якобы своей невиновности.Как произошло самоубийство?
Из-за опасений, что в общей камере над 62-летним подозреваемым устроят самосуд другие арестанты, его поместили в "бокс", где находился такой же подозреваемый в тяжелом преступлении более младшего возраста.
Мужчина дождался, пока тот уснет, порвал постельное белье, сделал из него веревку, которую прицепил к оконной решетке, и повесился.
Когда сокамерник проснулся, то позвал на место ЧП инспектора. Но самоубийца был уже мертв.
Показательно, что в личном деле арестованного, которое находится в СИЗО, фигурировала пометка, что он имеет склонность к суициду. Однако в камере покойный до последнего момента вел себя спокойно – не нарушал режим, не отказывался от еды, а с 58-летним сокамерником не конфликтовал.
Напомним, когда полицейские пришли домой к подозреваемому для задержания, то нашли его с порезанными венами. Тогда мужчину удалось спасти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Маша Борисова пропала 7 марта в селе Счастливом на Херсонщине. Спустя несколько дней ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до обнаружения страшной находки несколько раз проверяли это место.
Выяснилось, что причиной смерти ребенка стало удушение. Кроме того, начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин заявил – жертва перед смертью была изнасилована.
Местные жители рассказали, что подозреваемый в убийстве Маши несколько лет назад изнасиловал в этом же селе мальчика.
В полиции также сообщили, что задержанный мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Также выяснилось, что он дружил с отцом убитой девочки.
Правоохранители предположили, что убийца Марии Борисовой мог прятать тело ребенка в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где ее нашли.
В ходе расследования правоохранители отработали всех подозрительных лиц, отобрали у них биологические образцы для сравнительной экспертизы, и получили неоспоримое подтверждение причастности 62-летнего односельчанина Маши к преступлению. Его взяли под стражу 14 марта.