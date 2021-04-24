Подозреваемый в убийстве Анара Мамедова попал на камеру видеонаблюдения в Днепре. Фото

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Расследования
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Подозреваемый в убийстве Анара Мамедова скрылся с места преступления

Подозреваемый в убийстве Анара Мамедова, убегая с места преступления, попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Соответствующие кадры были опубликованы в субботу, 24 апреля, в одном из местных пабликов Днепра. В частности, камера запечатлела мужчину-брюнета, одетого в джинсы и серую футболку.

Также было обнародовано фото оружия, из которого якобы был застрелен Мамедов. Как известно, убийство произошло около 14.40 в центре Днепра, в районе Соборной площади.

Подозреваемый в убийстве Анара Мамедова
Пистолет, из которого якобы был застрелен Мамедов

Вместе с убитым во внедорожнике Land Cruiser 200 был мальчик, однако он в результате обстрела не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В центре Днепра киллер в упор расстрелял водителя внедорожника Land Cruiser 200.

  • Убитым оказался 42-летний Анар Мамедов. Он умер от полученных ранений в карете скорой помощи.

  • По данным СМИ, убитый и его брат Рамиз Мамедов руководили бандой, которая занимается поставками наркотиков по всей области. Преступная группировка насчитывает более 50 участников.

  • Ранее сообщалось о поджоге кафе Мамедовых и автомобиля одного из братьев.

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