Подозреваемый в убийстве Анара Мамедова попал на камеру видеонаблюдения в Днепре. Фото

Подозреваемый в убийстве Анара Мамедова, убегая с места преступления, попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Соответствующие кадры были опубликованы в субботу, 24 апреля, в одном из местных пабликов Днепра. В частности, камера запечатлела мужчину-брюнета, одетого в джинсы и серую футболку.

Также было обнародовано фото оружия, из которого якобы был застрелен Мамедов. Как известно, убийство произошло около 14.40 в центре Днепра, в районе Соборной площади.

Вместе с убитым во внедорожнике Land Cruiser 200 был мальчик, однако он в результате обстрела не пострадал.

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