Подозреваемый в убийстве Анара Мамедова попал на камеру видеонаблюдения в Днепре. Фото
Подозреваемый в убийстве Анара Мамедова, убегая с места преступления, попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Соответствующие кадры были опубликованы в субботу, 24 апреля, в одном из местных пабликов Днепра. В частности, камера запечатлела мужчину-брюнета, одетого в джинсы и серую футболку.
Также было обнародовано фото оружия, из которого якобы был застрелен Мамедов. Как известно, убийство произошло около 14.40 в центре Днепра, в районе Соборной площади.
Вместе с убитым во внедорожнике Land Cruiser 200 был мальчик, однако он в результате обстрела не пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Днепра киллер в упор расстрелял водителя внедорожника Land Cruiser 200.
Убитым оказался 42-летний Анар Мамедов. Он умер от полученных ранений в карете скорой помощи.
По данным СМИ, убитый и его брат Рамиз Мамедов руководили бандой, которая занимается поставками наркотиков по всей области. Преступная группировка насчитывает более 50 участников.
Ранее сообщалось о поджоге кафе Мамедовых и автомобиля одного из братьев.